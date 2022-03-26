Frenk İbrahim Paşa nasıl vezir-i a'zam oldu?

Kanunî Sultan Süleyman tahta çıktığında babasının muktedir vezir-i a’zamı Pîrî Mehmed Paşa’yı vezaret-i uzma makamında buldu. Pîrî Mehmed Paşa öylesine haysiyet ve şahsiyet sahibi bir zat idi ki “Muhteşem” diye anılan Kanunî, bu zat vezaret-i-uzma makamında oturduğu müddetçe saltanatın tadını duyamamış ve “Hayrullah Efendi”ye göre Kanunî:

— Pîrî Mehmed Paşa’yı sadâretten azletmeyince padişahlıkta olan istiklal lezzetini bulamadım. Zira her ne zaman Piri Paşa huzura girse ben kendimi her şeyde cesaretsiz ve umur-ı icraiyede mütereddid görür idim, demiştir.

Pîrî Mehmed Paşa gibi bir zatı vezaret-i-uzma makamından uzaklaştırıp âdeta vesayet altından kurtulmak isteyen Kanunî, bir gün Pîrî Mehmed Paşa’ya:

— Kullarımdan birini mühim bir mevkie getirmek istiyorum. Hangi mevkii münasip görürsün, diye sormuştur. Basiret sahibi Pîrî Mehmed Paşa bu sualle kimin kastedildiğini anlamış ve:

— En münasip mevki, kulunuzun mevkiidir, diyerek vezaret-i-uzma makamından ayrılmıştır. Pîrî Mehmed Paşa’dan sonra bu mühim makama tarihimizde “Frenk”, “Makbul”, “Maktul” gibi unvanlarla anılan ve Osmanlı tarihinin en korkunç tiplerinden biri olan İbrahim Paşa getirilmiştir.

Peki, Frenk İbrahim Paşa vezaret-i-uzma makamına nasıl çıkabilmiştir? İbrahim Paşa o makama padişahın ayaklarını yıkadığı suyu içerek çıkmıştır.

“Müneccimbaşı” bu mevzuda diyor ki:

“Şehriyar Hazretleri’nin tırnaklarını kesip pay-ı şeriflerini gaslettikleri suyunuş eder idi.