I. Cihan Savaşı sonunda kaybettiklerimiz

I. Cihan Savaşı boyunca Galiçya, Yemen, İran, Irak, Makedonya, Sina ve Filistin, Dobruca, Hicaz, Kafkasya, Çanakkale gibi on cephede feragat ve fedakârlıkla dövüştük. Dört milyona yakın evladımızı bu savaşta kaybettik. Altı yüz bin şehid verdik, yalnız Sarıkamış’ta Enver Paşa’nın çılgınlığıyla altmış bin evladımız karlara gömüldü. Ve bu savaş sonunda Hicaz, Yemen, Irak, Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır elimizden çıktı.

Harbi kaybettik. Devlet, Mondros Mütarekenamesi gibi tarihinde görülmeyen pek feci bir antlaşmayı imzaya mecbur oldu. Tarafsız kalmamız mümkün iken ve bu tarafsızlık bizi, o savaş sonunda bölgenin en güçlü devleti yapacak iken maalesef İttihatçı gafillerin çılgınlığıyla Osmanlı Devleti, Devlet-i Âliyye, tarihin sinesine gömülüp kayboldu.