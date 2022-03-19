İdam edilen ilk vezir-i a’zam Çandarlı Halil Paşa

Çandarlı ailesinden Kara Halil Hayreddin Paşa’nın torunu olan ve dedesinden tefriki için bazı tarihçilerimizce “II. Halil Paşa” diye anılan Çandarlı Halil Paşa, 1438 yılında vezaret-i-uzma makamına getirilmiş, Bizans’ın fethini müteakip 1 Haziran Cuma günü azledilerek Yedikule Zindanı’nda hapsolunmuş ve kırk günlük bir mevkufiyetten sonra 10 Temmuz 1453 Salı günü idam edilmiştir.

Osmanlı tarihinde idam edilen ilk vezir-i a’zam ve Yedikule Zindanı’na atılan ilk devlet adamı Çandarlı Halil Paşa’dır.