İlk şehid sadrazam
I. Mehmed ve II. Murad devirlerinde vezaret-i-uzma makamında bulunan Amasyalı Bayezid Paşa, savaş alanında şehid düşen ilk vezir-i azamdır.
Tarih Dosyası 21.03.2022, 10:04
I. Mehmed (Çelebi Sultan Mehmed) ve II. Murad devirlerinde vezaret-i-uzma makamında bulunan Amasyalı Bayezid Paşa; Düzmece Mustafa gailesinde muhtemelen Sazlıdere Savaşı’nda 1421’de şehid düşmüştür.
Şehadet mahalli ihtilaflı ise de bilinen gerçek, Amasyalı Bayezid Paşa’nın savaş alanında şehid düşen ilk vezir-i azam olduğudur.
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