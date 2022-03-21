banner39

banner35

İlk şehid sadrazam

I. Mehmed ve II. Murad devirlerinde vezaret-i-uzma makamında bulunan Amasyalı Bayezid Paşa, savaş alanında şehid düşen ilk vezir-i azamdır.

Tarih Dosyası 21.03.2022, 10:04
İlk şehid sadrazam

I. Mehmed (Çelebi Sultan Mehmed) ve II. Murad devirlerinde vezaret-i-uzma makamında bulunan Amasyalı Bayezid Paşa; Düzmece Mustafa gailesinde muhtemelen Sazlıdere Savaşı’nda 1421’de şehid düşmüştür.

Şehadet mahalli ihtilaflı ise de bilinen gerçek, Amasyalı Bayezid Paşa’nın savaş alanında şehid düşen ilk vezir-i azam olduğudur.

#İlk şehid sadrazam #Amasyalı Bayezid Paşa #savaş
Yorumlar (0)
4
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?