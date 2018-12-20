İsrailoğullarını fareler mi kurtardı?

2018 yılı arkeolojik keşifler yönünden zengin bir yıl oldu. Medeniyetlerin toplandığı merkez olan Ortadoğu’da yapılan keşiflerde İsrailoğullarını Asurlulara karşı farelerin kurtarmış olabileceğini düşündüren kalıntılar bulundu.

2018 yılında keşfedilen bir tablette bundan iki bin 700 yıl öncesine ışık tutan işaretlere rastlandı. Tablette Kral Hezekiah’ı yok etmek için şehri kuşatan Asurluluların, bir anda geri çekilme nedenlerine ilişkin ilginç bir işaret dikkat çekti.

Şehri kuşatma altına alan orduyu dağıtan sebebin fareler olabileceği belirtiliyor.

HZ. İSA’NIN YÜZÜ

Diğer yandan bu sene Negev çölünde Hz. İsa'nın en eski çizimlerinden biri keşfedildi. Eski bir kilisenin kalıntılarının altında keşfedilen çizim merak uyandırdı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



