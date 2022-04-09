Jön Türkler'in tahsisatı nasıl kesildi?

Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahatinde Fransız hükümeti, Yeni Osmanlılar’ı Paris’ten çıkarır. Çoğu Londra’ya, Agâh Efendi ise Brüksel’e gider. Ve Namık Kemal’in çeşitli mektuplarında “velinimetim”, “merdim” diye andığı, “emir aldığını” yazdığı Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa, Sultan Aziz’in Avrupa seyahatinde maiyette bulunan Keçecizade Fuad Paşa’nın delaletiyle padişahın teveccühüne mazhar olup da gayrı kullanacak adama ihtiyacı kalmayınca Yeni Osmanlılar’ı yüzüstü bırakıp İstanbul’a döner.

Böylece gelir kaynakları kuruyan Jön Türkler birer ikişer İstanbul’un yolunu tutarlar. Avrupa’da kalan Jön Türkler ise gariptir, bu kere dönüp Mustafa Fazıl Paşa’nın kardeşinin yani düne kadar Mustafa Fazıl Paşa’nın parasıyla aleyhine çalıştıkları Mısır Valisi/Hidivi İsmail Paşa’nın tahsisatıyla beslenirler.