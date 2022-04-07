Katillere "ney"le karşı koyan padişah

29 Mayıs 1807 Cuma günü tahttan indirilen ve bu tarihten bir yıl, iki ay sonra Sultan IV. Mustafa’nın emriyle Topkapı Sarayı’nda şehid edilen III. Selim’in 28 Temmuz 1808 Perşembe günkü bu şehadetinde katillere önce Refet Kadınefendi ile iki cariye karşı koymak istemişlerse de kadınefendi bir darbeyle sedire yığılıp kalmış, cariyelerden Pakize’nin elleri doğranmış, diğer cariye ise korkusundan bayılmıştır.

Sultan III. Selim, silahsız olduğu için elindeki ney ile kendisini müdafaaya çalışmış ve uzun bir mücadeleden sonra sağ şakağına inen kuvvetli bir kılıç darbesiyle şehid edilmiş, böylece musikişinas III. Selim, elindeki musiki aletiyle hayata veda etmiştir.