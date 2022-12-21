Katliamın üzerinden 59 yıl geçti

21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıs’ta bulunan EOKA militanları Rum çeteleri, Kıbrıs Türklerine yönelik tarihe ‘’Kanlı Noel’’ olarak geçen saldırılara başladılar.

Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ‘’Kanlı Noel’’ katliamında 364 kişi şehit düştü. 103 Türk köyü boşaltıldı. Bu olaylar 27 Aralık 1963 tarihine kadar sürdü.

Kıbrıs Türk alayının doktoru Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ile üç çocuğu EOKA militanları tarafından katledildi. Binbaşı Nihat İlhan’ın evinin küvetinde eşi Mürüvet İlhan, çocukları Murat, Kutsi ve Hakan ölü olarak bulundu. Bu olay tarihe ‘’Banyo Katliamı’’ olarak geçerken EOKA militanlarının baskın yaptıkları ev günümüzde ‘’BARBARLIK MÜZESİ’’ olarak muhafaza edilmektedir ve ziyarete açıktır.

Kaynak: Yelkencinin Gazetesi