"Kılıç Alayı" nedir?

“Kılıç Alayı” veya “Taklid-i Seyf ” adı verilen kılıç kuşanma merasimi, tahta çıkan yeni padişahın evvela Eyüp Sultan’a giderek Ebu Eyyub el-Ensarî Hazretleri’nin Türbesi’ni ziyaret edip burada gaza kılıcını kuşanması, bilahare ecdat kabirlerini ziyaret etmesiyle geçmiş ve “Kılıç Alayı” her defasında muhteşem merasimle yapılıp İstanbul halkına sayılı günler yaşatmıştır.

İlk defa II. Murad’ın Bursa’da kılıç kuşanmasıyla başladığı rivayet olunan “Kılıç Alayı”, son defa Sultan Vahideddin’in cülûsundan elli sekiz gün sonra 31 Ağustos 1928 Cuma günü yapılmış ve o günkü merasim Osmanlı tarihinin son kılıç alayı olmuştur.

İstanbul’un fethini müteakip kılıç kuşanma merasimleri ekseriya Eyüp Sultan’da yapılmış ve padişahlara gaza kılıcı, devrin şeyhülislâmı veya nakibu’l-eşraf veya Mevlevî çelebileri tarafından kuşatılmıştır. Bu merasimlerde padişahlar hep aynı kılıcı kuşanmamış, Peygamberimiz Efendimizin kılıcını kuşananlar olduğu gibi Hz. Ömer’in, Osman Gazi’nin veya Yavuz Sultan Selim Han’ın kılıcını kuşananlar da görülmüştür.