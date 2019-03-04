Kudüs'ü haçlılardan alan kahraman; Selahaddin Eyyubi

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Hıttin Savaşı'nda Kudüs'ü geri alarak 88 yıllık Haçlı hakimiyetini sonlandıran, Eyyubi hanedanının kurucusu Selahaddin Eyyubi, 4 Mart 1193'te vefat etmişti.

Selahaddin Eyyubi'ye tarih boyunca farklı etnik kökenler atfedilmiş, çeşitli milletler mirasını sahiplenmişlerdir. Yaygın görüş Selahaddin'in baba tarafından Kürt kökenli olduğu yönündedir.

Mısır ve Suriye sultanı Eyyûbi hanedanının kurucu hükümdarı Selahaddin Eyyûbi 2 Ekim 1187'de Kudüs'ü Hıristiyanların elinden aldı. 88 yıl süren Hıristiyan egemenliğine son verdi. Tarihin akışını değiştiren Selahaddin Eyyûbi, Kudüs'ü fethiyle 3. haçlı seferini de etkisiz hale getirdi.

1096'da kutsal toprakları Müslümanlardan almak isteyen haçlı orduları, Hatay ve Trablusu ele geçirdikten sonra 1099'da Kudüs'e ulaştı. Şehirdeki Yahudi ve Müslümanları katlederek Kudüs Krallığı'nı kurdu. Böylece ikinci haçlı seferi ile gücünü artıran Hristiyan ordularının Kudüs'te hakimiyeti başladı.

1171'e gelindiğinde Selahaddin Eyyûbi, Fatimi hilafetine son vererek İslam dünyasında birlik sağladı. Pek çok seferde başarı kazanan Eyyûbi büyük hazırlıklar sonunda Hıttin savaşında Kudüs krallığı ile karşı karşıya geldi. Ekim 1187'de Kudüs'e giren Eyyûbi, Hristiyan egemenliğini sonlandırdı.

11 Aralık 1917 tarihinde Kudüs'e giren İngiliz Orduları Komutanı Orgeneral Edmund Henry Hynman Allenby Selahaddin Eyyubi'nin mezarına vurarak; 'Kalk Selahaddin biz yine geldik' demişti.

Selahaddin Eyyûbi'nin Kudüs'ü fethi, 2005'de yönetmen Ridley Scott'un çektiği Cennetin Krallığı filmiyle beyazperde taşındı. Filmde Eyyûbi'nin Kudüs'ü haçlıların kurduğu Kudüs Krallığı'ndan geri alması ve haçlı seferleri anlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 12:38