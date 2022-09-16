Kur'an'a adanmış bir ömür: Süleyman Hilmi Tunahan

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İlmi faaliyetleri ile birçok insanın yolunu aydınlatan ve bu faaliyetleri sebebiyle defalarca koğuşturma geçiren, hapis yatan son devrin önemli İslam alimlerinden Süleyman Hilmi Tunahan Hoca vefatının yıldönümünde anılıyor.

Süleyman Hilmi Hoca, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülke insanının dini değerlerine sahip olması için destansı bir mücadele vermiş, gençlere Kur'an-ı Kerim öğretmek için büyük çaba sarf etmişti. Bu gayretleri dolayısıyla defalarca hakkında soruşturmalar açılmış, birkaç defa hapis yatmıştı.

Tunahan Hoca, dünyadaki tüm Müslümanların dertleri ile ilgilenmeyi vazife bilmiş, 1950'li yıllarda Fransız emperyalizmine karşı mücadele eden Cezayirli Müslümanlara camilerde verdiği vaazlarda destek verdiği ve dua ettiği için defalarca karakola çağrılarak ifadesi alınmıştı.

Süleyman Hilmi Tunahan Hoca, 16 Eylül 1959'da vefat etti.

SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN HOCA KİMDİR?

Süleyman Hilmi Tunahan, hayatının tamamını Kur'an ahlakına ve eğitimine adayarak canla başla çalışırken, zaman geldi ihbarlar ve zorbalıklarla tutuklandı. Zorlukları görmezden gelerek her fırsatta talebe eğiten Tunahan, hayatının son 9 yılına girdiğinde tutuklanarak elinden alınan vaizlik belgesini geri aldı. İlk kursunu açtı ve binlerce talebeye eğitim vererek bir neslin daha kurtuluşuna vesile oldu.

MEKTEPLERİN BİRİNCİSİYDİ

Süleyman Hilmi Tunahan, 1888 yılında Bulgaristan'ın Silistre vilayetinin Ferhatlar Köyü'nde dünyaya geldi. İlk tahsilini Silistre'nin Satırlı Medresesi'nde babası Osman Efendi'nin yanında tamamladı.

1916 yılı Eylül ayında Fatih Medresesini 80 üzerinden 76 puan alarak birincilikle bitirdi. Aynı yıl, Medresetü'l-Mütehassisin'in Tefsir-Hadis bölümüne girerek Hafız Ahmet Paşa'dan ders okumaya başladı. 1919 yılı 27 Mayıs'ta Medresetü'l Kuzat'tan devrin tüm ilimlerini öğrenmek için girdiği Süleymaniye Medresesi'nden birincilikle mezun oldu.

30 YAŞINDA PROFESÖR OLDU

1918 yılında İstanbul müderrisliği Dersiâmlığına yükseldi ve bugünün ilim adamlarına verilen en büyük ilmî unvan olan ve ortalama 50'li yaşlara kadar alınamayan ordinaryüs profesörlük unvanının 30 yaşında sahibi oldu.

1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile bütün medreseler kapatıldığı için dersiamlar ve müderrislerle beraber Süleyman Efendi'nin de vazifesine son verilerek Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul vaizliğine tayin edildi. İstanbul'un bütün camilerinde vaiz olarak ilim ve irşad vazifesini yürüttü.

TUTUKLANDI, GÖREVDEN ALINDI

1939 yılında ilim ve irşad vazifesini çekemeyenler tarafından ihbar edilerek ilk defa tutuklandı. Özellikle hükümet kanadından hapishanelerde de kötü koşullara tabi tutulan Süleyman Hilmi Efendi, burada da kendisini ilim irfan için adayıp durmadan çalıştı. Dışarıda da yapılan tüm baskılara ve takibatlara rağmen ilim öğretmeye devam etti. Vaizlik maaşını talebelere vererek, yüzlerce kişiyi okutup ilim adamı olarak yetişmesini sağladı. 1944 yılında ikinci defa tutuklanarak Birinci Şube tabutluklarında, bu defa 8 günlük bir işkenceye tabi tutuldu. O günkü hükümet tarafından 1946 yılında vaizlik belgesi resmen elinden alındı. 1949 yılında Kur'an kurslarının açılmasına sınırlı da olsa müsaade eden kanun yürürlüğe girdi. Süleyman Efendi'nin ilim öğretme faaliyeti bir nebze rahatladı. Talebelerine büyük önem vererek, onlara değer verdiğini göstermek için, "Sizler benim müsteşarlarımsınız" derdi.

TRENLERDE EĞİTİM VERDİ

1950 yılında hükümet tarafından vaizlik belgesi yeniden iade edilen Tunahan; bugün birçok kişiye örnek olurcasına, yaşlı ve hasta haline rağmen, günde 4 vasıta değiştirerek hem talebe okuttu ve hem de İstanbul'un önemli camilerinde resmen vaizlik yaptı. Trenlerde bile birilerine bir nebze de olsa ilmen katkı sağlamak için para vererek ders dinlemesini istiyor, bazen trenden inmeyerek gidiş ve dönüşlerde daha çok öğrenciyi okutuyordu.

1951 Çamlıca'da Konya Lezzet Lokantası sahibi Mustafa Bey'in tahsis ettiği yerde ilk düzenli Kur'an kursu hizmetleri başladı. Bu kurslardan yetişen binlerce talebe Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı müftü, vaiz, Kur'an kursu öğretmeni, imam ve müezzinlik imtihanlarında başarılı oldular. Tarihinde ilk defa İstanbul'un büyük camilerinin kürsüleri, Süleyman Efendi'nin yetiştirdiği talebeleri sayesinde genç vaizler tarafından dolduruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 1950'li yıllarda görev yapan yetkililer, yaptığı hizmetlerden dolayı Süleyman Hilmi Tunahan'a büyük ilgi ve sevgi gösterirler. Bu kadar ilim sahibi olmasına rağmen niçin kitap yazmadığını sorduklarında onlara şu cevabı verirdi; "Ben tozlu raflarda duran, kesekâğıdı olarak satılan birçok kitap gördüm. Ben canlı kitaplar yazıyorum. Onlar hiçbir zaman tozlanmayacak, sürekli kendisini okutturacak" derdi. Kendisi tarafından yazılan ve kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğreten Elif cüzü büyük ilgi görmektedir.

'KARDEŞİNİZE DUA EDİN' SÖZÜNÜ SUÇ SAYDILAR

1956'da Süleyman Efendi, Cezayir halkının Fransız sömürgecilere karşı verdiği özgürlük mücadelesine manevi destek vermek için camilerdeki vaazlarında, "Cezayirli Müslüman kardeşlerimize dua edelim" dediği için, defalarca karakola çağırıldı ve ifade verdi. 1957 yılında Bursa'da gerçekleşen mehdilik hadisesi üzerine iftiraya uğrayarak yine haksız olarak tutuklandı ve Kütahya Hapishanesi'nde 69 yaşında 59 gün tutuklu kaldı. İdam talebiyle yargılandı, mahkeme tarafından suçsuz bulunarak beraat etti.

Tunahan'ın en önemli eseri Kur'an–ı Kerim okumayı kısa zamanda öğreten "Elif Cüzü"dür. Tunahan'ın, ömrünün son günlerinde uzun zamandır muzdarip bulunduğu şeker hastalığı ağırlaşmış, kanlarında yükselen şeker, bütün gayretlere rağmen bir türlü düşürülememişti. Süleyman Hilmi Tunahan, 16 Eylül 1959 Çarşamba günü, İstanbul Kısıklı'daki hâne–i şeriflerinde Rahmet–i Rahmân'a kavuştu. 72 yaşında vefat eden Süleyman Hilmi Tunahan'ın naaşı, dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik'in engellemesi sebebiyle Fatih Camii Haziresi yerine Karacaahmet Mezarlığı'nda, polisin gösterdiği mezarda toprağa verildi.