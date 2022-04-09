Maraş'ın "Kahraman"lığı

Mondros Mütarekenamesi’nin imzasını müteakip temiz Anadolu toprağı yer yer düşman kuvvetlerince işgal olunurken bazı güney vilayetlerimizle birlikte Maraş da önce İngilizler, sonra Fransızların eline geçmiş ve bu şehrimizdeki düşman kuvvetlerine ilk karşı çıkanların biri de “Sütçü İmam” olmuş, bilahare eli silah tutan Maraşlılar onu takip etmiş ve böylece başlayan Maraş’ın “kahramanlığı” 10 Şubat 1920 Salı gününe kadar devam edip ertesi gün şehir, düşman işgalinden kurtulmuş, Maraş’a giren iman ordusu, kendilerine medenî(!) denilen Fransızların yakıp yıktıkları evleri, kışın o kara günlerinde sığınacak bir çatı arayan çocukları ve gözü yaşlı ihtiyar kadınları bulmuşlardır.

Sütçü İmam ve arkadaşlarının başlattığı Maraş müdafaası, Millî Mücadele’nin kahramanlık destanlarından sadece biridir ve Maraşlılar bu kahramanlık destanlarıyla önce “Kırmızı Kurdeleli İstiklal Madalyası’na”, sonra “Kahraman” unvanına hak kazanmış bahtiyar insanlardır. Ne mutlu onlara...