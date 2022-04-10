Marko Paşa kimdir?

“Derdini Marko Paşa’ya anlat.” sözüyle günümüzde hâlâ anılan Marko Paşa, Sakızlı bir Rum’dur. 1814’te doğmuş, İstanbul Askerî Tıbbiye’sini bitirmiş, Sultan Aziz devrinde saray hekimliği yapmış, Askerî Tıbbiye başına getirilmiş ve 5 Aralık 1888’de Burgaz Ada’da ölmüş, Kuzguncuk’a gömülmüştür.

74 yıl yaşayan bu adamın “Derdini Marko Paşa’ya anlat” sözüyle şöhret bulması, bazı kimselerin zannettiği gibi dert dinlemesinden değil; aksine doğru dürüst bilmediği Türkçesiyle; “Anlaşıldı, fakat ne demek istiyorsun?” sualini sık sık tekrarlayarak dertliyi bıktırıp başından savmasını bilmesindendir.

Ayrıca Marko Paşa, Sultan Abdülaziz Han’ın güya intiharı hakkında düzenlenen entipüften raporu imzalamakla da meşhurdur. Kızılay’ın da kurucularından olan Marko Paşa, ne “Derdini Marko Paşa’ya anlat” sözüyle ne de diğer vazifeleriyle değil, Sultan Aziz hakkında düzenlenen ve tıp ilmi bakımından beş para etmeyen raporu imzalamakla anılmalıdır.