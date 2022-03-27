Mimar Sinan'ın ilk eseri

Avlusuna üç kapıdan girilen cami, dört sene, dört ayda tamamlanmıştır. Planı dört köşelidir. Ortadaki kubbenin dört tarafında birer yarım kubbe ile camiin dört köşesinde de birer küçük kubbe vardır. Üzerlerindeki kabartma tezyinatla diğer camilerin minarelerinden ayrılan iki minaresi ikişer şerefelidir.

Şehzade Camii’nin kıble tarafında Şehzade Mehmed’in türbesi bulunmaktadır. Cami gibi bu türbe de Mimar Sinan’ın eseridir. Kanunî, pek sevdiği bu oğlunun sandukası üstüne ağaçtan bir taht koydurmuştur. Sekiz köşeli türbenin içi, kubbeye kadar tamamen çini ile kaplanmış olup bu çiniler, çiniciliğimizin şaheserlerindendir. 1553’te Halep’te vefat eden Kanunî’nin en küçük oğlu Cihangir de ağabeyi yanında medfundur.

Mimar Sinan’ın elli dört yaşında yaptığı Şehzade Camii bugün olanca ihtişamıyla ayakta olup ibadete açıktır.