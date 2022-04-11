Mimar Sinan ve eserleri

29 Mayıs 1496 Cumartesi günü Kayseri’nin Ağırnas Köyü’nde doğan 8/9 Nisan 1588 Cuma/Cumartesi günü İstanbul’da ölen Mimar Koca Sinan, bir asra yaklaşan hayırlı ömrünü dostu Şair Sai Mustafa Çelebi’ye anlatmış ve bu zat, Sinan’dan dinlediklerini “Tezkiretu’l Bünyan” adlı küçük, fakat mühim eserde toplamıştır.

“Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemin. Bu ‘Tezkiretu’l Bünyan’ sonuna ‘Tezkiretu’l Ebniye/Binalar Tezkiresi’ diye bir risale ilave eylemek hatırıma geldi. Burada bina eylediğim camilerin ve diğer eserlerin bir fihristini yazdım. Ümit ederim ki kıyamete kadar gayret ve çalışmam unutulmaz ve yaptığım eserler yıkılsa bile bu fihristi okuyanlar beni hayır dualarından unutmayıp hatırlarlar.” diye sona eren “Tezkiretu’l Bünyan”a göre Devlet-i Âliyye’nin o devirdeki geniş hudutları içinde -bugün bir kısmı dışarda kalan- 81 cami, 50 mescid, 55 medrese, 7 darülkurra, 19 türbe, 14 imaret, 3 darüşşifa, 7 su kemeri ve bendi, 8 büyük köprü, 16 kervansaray, 33 saray, 6 mahzen, 32 hamam yaptığını söyleyen Koca Sinan yetiştirdiği talebelerle de mühim hizmette bulunmuştur.

Osmanlı mimarisinin meşhur simalarından Davud Ağa, Dalgıç Ahmed Çavuş, Mimar Yusuf, Mehmed Ağa gibi meşhur mimarlar hep Koca Sinan’ın talebeleridir.