Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın, “Naîmâ tarihi üslubundaki sadelik ve güzellik inkâr edilemez. Mahir ve sanatkâr bir ressamın fırçasından çıkan resimler gibi olayları ve bilhassa şahısları canlı olarak tasviri, hadiseleri kuvvetli muhakeme ederek tahlil eylemesi itibarıyla şimdiye kadar bir ikincisi yazılmayan bir Osmanlı tarihidir.” diye andığı “Naîmâ Tarihi” altı cilttir. Bu altı ciltte Osmanlı tarihinin, Hicri 1000-1070/Miladi 1 Kasım 1591-5 Eylül 1660 yılları arasındaki yetmiş yıllık vukuatı “büyük bir gerçekçilik ve tarafsızlıkla” nakledilmiştir.

Muhtelif tarihlerde birkaç defa basılan “Naîmâ Tarihi”nin en meşhur baskısı, Hicri 1293’te Matbaa-i Amire’de basılan altı cildidir. Eserinin mukaddimesinde tarih ilminin kıymetini ve tarihçinin vasıflarını sayan Naîmâ, olayları da tafsilatıyla yazmıştır.