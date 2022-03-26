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Nasreddin Hoca'nın gerçek yüzü

Selçuklular devrinde yaşamıştır Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan önce bu dünyadan göçmüştür.

Tarih Dosyası 26.03.2022, 18:36
Nasreddin Hoca'nın gerçek yüzü

Nasreddin Hoca merhumun, Eskişehir’in Sivrihisar Kazası’na bağlı Hortu Köyü’nden olduğunu Prof. Fuad Köprülü, Bursalı Tahir Bey’den nakletmektedir. Bu iddiaya daha başka kaynaklarda da rastlanır. Ancak Hoca merhumun, Timurlenk devrine yetiştiği doğru değildir.

Yalan yanlış nice fıkranın Nasreddin Hoca’ya yakıştırılıverdiği gibi hoca merhumun, Timurlenk’le konuştuğu da uydurmadır.

Nasreddin Hoca, Selçuklular devrinde yaşamış ve mezar taşındaki tarihten de anlaşılacağı gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan evvel vefat etmiştir. Nasreddin Hoca, bazı kendini bilmezlerin yazıp çizdikleri gibi bir budala değildir. Memleketinden Akşehir’e gittikten sonra devrin en meşhur ulemâsı önünde diz çökmüş, kendisini Kuduri okutacak derecede yetiştirmiştir.

#Nasreddin Hoca #tarihi gerçekler #mustafa mütfüoğlu
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