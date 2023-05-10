Nayman kimdir? Nayman gerçek tarihte kim tarafından öldürüldü, Müslüman oldu mu?

Nayman kimdir, gerçek tarihte kim tarafından öldürüldü veya gerçek tarihte Nayman Komutan isimli bir Moğol Komutanı var mıydı soruları son dönemlerde Kuruluş Osman isimli diziyi izleyenler tarafından merakla soruluyor.

Dizinin heyecanını ve aksiyonunu artırmak üzere senaryoya dahil edilen Nayman Komutan isimli karakter, yeni sezonda diziye hareket katmış gibi görünürken, seyircinin de tarihe olan ilgisini daha da artırıyor.

Diziyi izleyen birçok seyirci Nayman Komutan isimli tarihte yaşamış bir kişilik olup olmadığını sorguluyor. Peki, Nayman tarihte kim tarafından öldürüldü?

NAYMAN KİM, TARİHTE KİM TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Dizinin senaryosuna göre Nayman, bir Moğol Komutanı olarak işlenmektedir. Ancak tarihte Naymanlar Orta Asya'da Moğolların sonradan hakimiyetine giren bir halk olarak bilinir.

Nayman, Moğol İmparatorluğu kurulmadan önce Moğolistan'da yaşamış göçebe kabiledir. Kökenleri bilinmemekle birlikte Türk dilleri konuştukları için Türk halklarından olduğu tahmin edilmektedir. Bugünkü Kazakistan'ın kuzeydoğusu ile Moğolistan'ın batısında yaşamaktadır.

Cengiz Han zamanında Nayman Devleti bölgenin en güçlü ordusuna sahipti ve Moğolların batısında bulunuyorlardı. 12. yüzyılın sonlarında Moğollardan daha fazla Naimanlı vardı.

1199'da Temuçin (Cengiz Han) müttefiki Ong Khan ile birlikte Naimanlar'a karşı bir seferberlik başlattı. Naymanlar ile Kereyitler arasındaki husumetten yararlanarak ikisini savaşa itti ve güçsüzleşen her iki hanlığı kolayca ele geçirdi.

Kazakların Orta Cüzünün 7 büyük oymağından biridir. Naymanlar günümüzde Kazakistan'ın Doğu Kazakistan, Semey, Jezkazgan, Kızılordu ve Çimkent vilayetlerinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Altay, Tarbagatay bölgelerinde ve Moğolistan'ın Bayan Ulgey bölgesinde yaşamaktadırlar.

1952'de Öraltay'dan göçerek Türkiye'ye gelen Kazak grupların içerisinde de Naymanlar vardı. Fransa, Almanya, İsveç, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde de Türkiye üzerinden göçen Naymanlar bulunmaktadır. Bu bölgelerde yaşayan Naymanların nüfusunun 3.800.000 kişi olduğu bilinmektedir.

TARİHTE NAYMANLAR

"Naymanlar" terimi, Orta Asya'da tarih boyunca önemli bir rol oynamış olan bir Türk boylar grubunu ifade etmektedir. Naymanlar, özellikle Moğol İmparatorluğu'nun yükselişi döneminde tanındılar.

Orta Asya'da 10. ve 12. yüzyıllar arasında hüküm süren Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Moğolistan gibi bölgelerde yaşadılar. Moğolların Çingiz Han önderliğinde güçlenmesiyle birlikte, Naymanlar da Moğol İmparatorluğu'na bağlı bir konfederasyon haline geldiler..

Naymanlar, Moğolların askeri genişlemelerine katılmış ve Moğol İmparatorluğu'nun genişlemesinde etkili oldular. Özellikle 12. yüzyılın başlarında Nayman lideri Toghrul, Moğol İmparatorluğu'nun batı yönündeki fetihlerinde önemli bir rol oynadı.

Ancak Naymanlar, Moğol İmparatorluğu'ndaki diğer boylar gibi, Çingiz Han'ın soyundan gelen liderlerle çatışmaya başladı. Bu çatışmalar sonucunda Naymanlar, Moğolların hâkimiyetinden çıkmış ve Orta Asya'da bağımsızlıklarını sürdüren küçük bir boy haline geldi.

Naymanlar, Orta Asya'nın tarihindeki rolüyle birlikte, Türk kültürü ve tarihinde de önemli bir yere sahipler. Bugün hala Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde Nayman etnik grubuna mensup insanlar bulununuyor.