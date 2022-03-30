Osman Gazi'nin vasiyeti

Osman Gazi’nin, oğlu Orhan Gazi’ye vasiyeti şudur:

“Allah’ın buyruğundan gayrı iş işlemeyesin. Bilmediğini şeriatı, ulemâsından sorup anlayasın. Sana itaat edenleri hoş tutasın. Ve askerine inamı, ihsanı eksik etmeyesin ki insan ihsanın kulcağızıdır. Zalim olma! Âlemi adaletle şenlendir ve cihadı terk etmeyerek beni şad et. Ulemâya riayet eyle ki şeriat işleri nizam bulsun. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet, ikbâl ve hilm göster. Askerine ve malına gurur getirip şeriat ehlinden uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yolu ve maksadımız Allah’ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik davası değildir. Sana da bunlar yaraşır. Daima herkese ihsanda bulun. Memleket işlerini noksansız gör."