Osmanlı Beyliği’nden Osmanlı Devleti’ne geçişin adı: Koyunhisar Savaşı

Devlet-i Aliyye Osmanlı, Osmanlı Beyliği’nin doğduğu 1299 tarihinden sonra, kabına sığmayan bir güç olarak dünya devleti olma yolunda ilerledi. 27 Temmuz 1302 tarihi, Osmanlı’nın dönüm noktalarından biri oldu. Bu tarihte, devlet olma yolunda ilk adıma vesile olacak Koyunhisar savaşı gerçekleşti. Tarihçiler, bu savaşın en önemli sonucunun, Osmanlı Beyliği’nin “Devlet” olarak tescili olduğunu vurgular.

TARİHTE BUGÜN DÜNYAYA NAM SALACAK BİR DEVLET DOĞDU

27 Temmuz günü, Osmanlı’nın Bizans ile karşı karşıya geldiği ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nın neticelendiği gün olması açısından önem taşır. 1302 senesinde gerçekleşen savaşın gerçekleştiği yer, bugün Bursa ili sınırları içerisinde kalan ve Hamidiye köyü olarak biliniyor. Savaş batılı kaynaklarda Bafeus/Bapheus adlarıyla yer alıyor. Koyunhisar, bu bölgede bulunan büyük bir kalenin adıdır. Hisarın günümüze ancak bazı kalıntıları ulaşabilmiştir.

KOYUNHİSAR SAVAŞINI HANGİ SEBEPLER BAŞLATTI?

Osmanlı Devleti, gönlünde deli taylar koşturan Ertuğrul Gazi’nin büyük hayaliydi. Bu süreçte beylikten devlet olmaya giden süreçte Osmanlı genişleme siyasetini sürdürdü ve bu doğrultuda ilerleyişini sürdüren Osmanlı’nın İzmit dolaylarına ulaşması ve bilhassa İznik’i yeniden Türk hâkimiyeti altına alma girişimi bölgedeki Bizans tekfurlarını harekete geçirmesine ve aralarında anlaşarak Osmanlı’ya savaş açmalarına sebep oldu.

Osmanlının yiğit Alpleri, Bizans üzerine muhtelif baskınlar düzenledi, baskın esnasında okçular da düşmanı büyük zayiata uğrattı. İstanbul’dan yardım isteyen tekfurlara destek için yola çıkan kuvvetler de Alpler tarafından güçlü bir taarruzla denize döküldü.

Koyunhisar’da iki taraf arasında bir hafta boyunca aralıklı olarak süren çarpışmalar Koyunhisar Savaşı olarak anıldı. Osman Bey’in yeğeni Aydoğdu Bey de bu çarpışmalardan birinde şehit oldu ve Koyunhisar’ın girişine defnedildi. Aydoğdu Bey’in şehadeti Osmanlı’nın askerî gücü açısından önemli bir kayıp olarak görüldü fakat muharebe, Osmanlı’nın büyük bir başarısıyla neticelendi. Dönemin Bizans İmparatoru 2. Andronikos Paleologos, canını firar ederek ancak kurtarabildi.

FETİHTEN FETHE KOŞAN ŞANLI BİR DEVLET: OSMANLI

O dönemde Bizans Hanedanını teşkil eden Paleolog hanedanından evvel kaleler, kendilerine yüksek meblağlar bağlanmış ve birçok arazinin geliri tahsis edilmiş komutanlar tarafından korunuyordu. Paleolog Hanedanı’nın başa gelmesinin ardından kale komutanlarına ayrılan gelir düşürüldü ve üzerine bir de vergi eklendi. Bu durum muhafızların hudutları koruma konusunda eski hassasiyetten uzaklaşmalarına sebep oldu. Çevredeki diğer beyliklerin direncinin kırılması da yine kale komutanlarının direkt hedef haline gelmesini sağladı. Bu gibi boşluk ve imkânların oluşması, Osmanlı’nın elini güçlendirdi ve fetih müjdesine yaklaştırdı.

KOYUNHİSAR SAVAŞI DEVLET-İ ALİYYE OSMANLI'YI DOĞURDU

Osmanlı’nın Bizans’la ilk karşılaşması olan Koyunhisar Savaşı, Osman Bey’in adeta kahramanlaştığı bir muharebe oldu. Büyük bir zaferle sonuçlanan bu savaş sonucunda bölge savunması için stratejik önemi haiz olan Kite Kalesi fethedildi. Bursa, kuzeyi hariç üç taraftan Osmanlı topraklarıyla çevrildi. Yörenin fethiyle birlikte İzmit ve İznik yolu da Türklere açılmış oldu. Bizans tekfurlarının Osmanlı’ya karşı kaybetmesiyle, gücü zaten zayıflamış olan Bizans, daha da fazla güç kaybına uğradı. 1313 yılında Harmankaya tekfuru Köse Mihal, İslâmiyet’i kabul etti ve Osmanlılara katıldı. Aynı yıl Lefke, Mekece, Akhisar, Geyve ve Leblebici gibi önemli kaleler de fethedildi.

Tarihçiler, Koyunhisar Savaşı’nın en önemli sonucu olarak, Osmanlı Beyliği’nin “Devlet” olarak tescili olmasını belirtiyor. Savaş sonucunda Bizans’ın hudut boylarını yöneten tekfurlar Osmanlı ile baş edemeyeceklerini anlayıp destek ve yardım arayışına girdi fakat olumlu neticeler elde edemedi. Böylece Osmanlı Devleti’nin ünü bütün çevreye yayılmış ve gücü de diğer beylikler tarafından kabul edildi. Bazı tekfurlar da anlaşma ve ihtilâflarda Osmanlı’yı hakem olarak tanıma noktasına geldi.

Osmanlı Devletinin tarih sahnesindeki hızlı ve güçlü ilerleyişi Koyunhisar Savaşı’ndan sonra da devam etti. Osman Gâzî seferlerden seferlere koşmuş ve fetihlere nâil oldu.

Kaynak: Bizim Haber Merkezi (BHM)

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 12:59