Osmanlı donanmasının yakıldığı vahşi Navarin Baskınının üzerinden 195 yıl geçti

Avrupalılar Osmanlı Devletini bölüp, parçalayıp, yıkmak için tebaadan olan Rumları Türklere karşı kışkırtıyordu. Rumların ortaya koyduğu vahşetleri sanki Osmanlılar yapmış gibi propaganda yürüterek lehlerinde kamuoyu meydana getirdiler.

Bütün Hıristiyan dünyasına olduğu gibi Yunanistan’daki Rumlara da Kavmiyetçilik ideolojisiyle isyan fikrini aşıladılar.

Neticede Osmanlı İmparatorluğu yerine Bizansı diriltmek hayaliyle Yunan isyanları başladı.

Navarin Baskını öncesinde üç büyük devlet İngiltere, Fransa ve Rusya, Yunanistan’ın bağımsızlığı konusunda anlaşmışlardı.

1821’de Yunanlılar Osmanlı yönetimine başkaldırdıklarında, Osmanlı Devleti Ege’de de denizden bir direnişle karşılaşmıştı.

Osmanlı ordusu bir yandan Mora Yarımadası’nda kara ordusu ile isyanları bastırırken, donanma ile de hem karaya asker ve silah çıkartıyor, hem denizde korsan harekâtını engellemeye yöneliyor hem de Yunan gemilerinin isyancılara silah ve cephane naklini önlemeye çalışıyordu.

İngiltere, Rusya ve Fransa aralarında bir antlaşma yaparak Yunanistan'a bağımsızlık verilmesini istediler. Sultan II. Mahmut'un bu isteği reddetmesi üzerine Baltık Denizine açılan Rus donanmasından bir filo, İngilizlerle birleşip, Akdeniz'e girdi. Rus-İngiliz gemilerine Fransız filosu da katıldı. İngiliz amirali Codrington kumandasındaki Fransa, İngiltere, Rusya müttefik donanması, Mısır'daki Kavalalı İbrahim Paşa kuvvetlerine karşı deniz harekâtını resmen başlatmış oldu.

Sultan İkinci Mahmut'un bu isteği reddetmesi üzerine Mora'nın Navarin Limanında demirlemiş olan Osmanlı donanması yakıldı.

57 Osmanlı-Mısır gemisiyle tam 6.000 askerimizi kaybettik. Müttefiklerin kaybı ise yalnızca 1.000 askerdi.

Navarin Baskını, denizcilik tarihi bakımından da önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Bu baskın, yelkenli donanmaların giriştiği son büyük savaş oldu. Bundan sonra denizcilikte yeni bir çağa girilmiş ve artık buharlı gemiler çağı başlamıştır.

Navarin’de birleşen üç büyük devlet, 1915 Çanakkale Savaşı’na kadar bir daha bir araya gelemediler.

Fransa, İngiltere ve Rusya'nın elçileri İstanbul'u terk etti. Faciaya Osmanlı Devletinin sebep olduğunu ileri sürüp Rusya, Osmanlı Devleti'ne harp ilan etti. Facianın neticesinde; Avrupa devletleri Osmanlı Devletini rahat bırakmayarak, kısa zaman sonra Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasını sağladılar.