Osmanlı Gelibolu'yu depremle mi fethetti?

Dünya Bülteni / Tarih Servisi



Bizans’la yapılan mücadeleler sonucu Kantakuzenos’tan alınan Çimpe kalesi Türkler için adeta Rumeli’ye açılan bir kapı oldu. Çimpe kalesine iyice yerleşip Rumeli’nin fethi için hazırlıklara başlayan Osmanlılar 1340–1353 yılları arasında Trakya’yı tanıma imkânı buldu.



Artık Trakya’yı tanıyan Osmanlılar yerleşmek için uygun zamanı bekliyordu. 1354 yılı Mart ayının 2. günü geceleyin Gelibolu’da bir deprem oldu. Bu depremde neredeyse Gelibolu’nun tamamı harap oldu. Yıkılan sadece yerleşim birimleri değildi, Gelibolu surları da deprem dolayısıyla yıkıldı. Surların yıkılmasından yararlanan Orhan Bey hemen birliklerini gönderdi ve böylelikle Gelibolu kalesi hâkimiyet altına alındı.



Bunun ardından artık Osmanlılar, Trakya’nın planlı fethine başladı. Üç koldan kuzeye akınlar yapılarak birçok kale ele geçirildi. Edirne’ye doğru olan bu ilerleyişi durdurmak için V. Ioannes ve ortak imp. mücadele ettilerse de başarılı olamadılar.



Osmanlıların Rumeli’de ilk ele geçirdikleri yer olan Çimpe’yi Osmanlı’ya verdiği için Kantakuzenos’u ağır suçlarla itham eden Bizanslı muhalifler bu ilerleyişten O’nu sorumlu tuttular. Bunun üzerine geçmişte Orhan Bey’in müttefiki olan Kantakuzenos Çimpe kalesinin ve Gelibolu’nun iadesi için Orhan Bey ile görüşmek istedi. Ancak Orhan Bey Gelibolu’nun savaşla alındığını söyleyerek görüşme talebini kabul etmedi.



Görüşme talebi kabul edilmeyen Kantakuzenos çok zor durumda kaldı ve daha fazla muhaliflerinin baskısına dayanamayarak imparatorluktan çekilme kararı aldı.



Bundan sonra kendini manastıra kapatarak ömrünün geri kalanını orada geçiren imparator Kantakuzenos aynı zamanda bir tarihçiydi. Kantakuzenos tarihe yön vermiş ve bu derece yakından şahit olmuş biri olarak 1354’te çekildiği Aynaroz Manastırında Bizans tarihini konu alan kitabını kaleme aldı. Bu tarih kitabı Osmanlı-Bizans münasebetlerine de yer vermesi dolayısıyla kuruluş yılları Osmanlı tarihi açısından kaynak eser olma özelliği taşıyor.











Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2018, 16:55