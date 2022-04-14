Osmanlı saltanatı kaç yıl yaşadı?

Saltanatın lağvedilmesini kısaca kaydettikten sonra, Osmanlı saltanatının ne kadar devam ettiği mevzuundaki ihtilaflı rakamları da belirtelim.

İsmail Hami Danişmend “Kronoloji”sinde saltanatın ilgasından bahisle der ki:

“Osmanlı saltanatının sene hesabı, muhtelif tarih başlarına göre değişebilir. Osman Gazi’nin 1284’te ilk savaşı olan Ermeni Beli Müsademesi esas alındığı takdirde 638, klasik telakkide 1299 tarihine rastlayan itibarî istiklal tarihine göre 623 ve Anadolu’daki Moğol hâkimiyetinin 1335 tarihinde çöküşü üzerine Türk beyliklerinin yabancı hâkimiyetinden kurtuluşuna tesadüf eden hakiki istiklal tarihine göre de 587 sene sürmüş demektir.

Bunların en doğrusu Osman Gazi’yi tarih sahnesinde gösteren ilk savaşından itibaren geçen 638 sene hesabıdır.”

Yılmaz Öztuna ise “Türkiye Tarihi”nde aynı mevzua temasla “Ertuğrul Gazi sayılmazsa 1281’de Osman Gazi’nin tahta çıktığı tarihten saltanatın ilga edildiği 1922’ye kadar Osmanoğulları 641 yıl iktidarda kaldılar.” diyor.