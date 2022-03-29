Osmanoğlu'nun İstanbul'a vurduğu ilk mühür

Bu ne menem restorandır ki Rumeli Hisarı kurtarılırken ve bu kurtarma (restora) işi için kurulan komisyon, cami harabesinin duvarları ile temelinin meydana çıkarılacağını, minarenin tamir edileceğini hükme bağlamışken o devre ait camiin temellerine olsun sahip çıkılmamış ve Fatih’in İstanbul’daki ilk camii yok edilmiştir.

Ayrıca Zağanos Mehmed Paşa Kulesi’nin kapısı üzerindeki kitabe, asırların tahribatına rağmen yerinde durmakta, ancak bu Arapça kitabe yer yer bozulduğundan zor okunabilmektedir. Temennimiz, Osmanoğlu’nun İstanbul’daki bu en eski kitabesinin titizlikle muhafazası ve bu kitabenin mahiyetine dair bir yazının oraya konularak ziyaretçilere kitabenin ehemmiyetinin anlatılmasıdır.