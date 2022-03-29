Osmanoğlu'nun İstanbul'a vurduğu ilk mühür
Fatih Sultan Mehmed Han’ın Rumeli Hisarı içine yaptırdığı cami, Osmanoğulları’na ait nice sanat eserinin kaderine terk edildiği devirde bir kısım temelleri ve şerefesinin altına kadar uzayan minaresi ile mevcutken hisarın restorası sırasında Fatih’in İstanbul’da yaptırdığı bu ilk camiden kalanlar, maalesef muhafaza edilmeyip yok olmuştur.
Tarih Dosyası 29.03.2022, 17:28
Bu ne menem restorandır ki Rumeli Hisarı kurtarılırken ve bu kurtarma (restora) işi için kurulan komisyon, cami harabesinin duvarları ile temelinin meydana çıkarılacağını, minarenin tamir edileceğini hükme bağlamışken o devre ait camiin temellerine olsun sahip çıkılmamış ve Fatih’in İstanbul’daki ilk camii yok edilmiştir.
Ayrıca Zağanos Mehmed Paşa Kulesi’nin kapısı üzerindeki kitabe, asırların tahribatına rağmen yerinde durmakta, ancak bu Arapça kitabe yer yer bozulduğundan zor okunabilmektedir. Temennimiz, Osmanoğlu’nun İstanbul’daki bu en eski kitabesinin titizlikle muhafazası ve bu kitabenin mahiyetine dair bir yazının oraya konularak ziyaretçilere kitabenin ehemmiyetinin anlatılmasıdır.
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