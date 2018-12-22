Rusların çektiği Sarıkamış görüntüleri

Sarıkamış Faciası'nın ayrıntıları, Rus askerler tarafından çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde kar üzerinde şehit düşen askerlerimiz ve defnedilişleri var.
Dikkatli bakıldığında askerlerin hiç birinde ayakkabı olmadığı görülüyor. Bazılarında ise üniforma bulunmuyor. Bunun sebebi ise hayatta kalan askerlerin -40 derecede donmamak için şehitlerin kıyafetlerini almaları.
Görüntülerde Hilal-i Ahmer görevlileri şehitleri gömmek için mezarlar kazarken de görülüyor. At atabalarında taşınan şehitler, Rus askerlerin kontrolünde gömülüyor.
Sarıkamış Harekâtı I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti ve Rus Hanedanlığı arasında Sarıkamış'da gerçekleşmiş, sonucu Osmanlı Devleti tarafı için büyük bir başarısızlık ile sonuçlanan bir askerî manevradır.
1877-1878'deki 93 Harbi Osmanlı Devleti'nin mağlubiyeti ile neticelenince Batum savaş tazminatı olarak Rusya'ya verilmişti. Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Artvin de Berlin Antlaşması ile Rusya'ya terkedilmişti. 1914 yılında döneminin Başkomutan Vekili olan Enver Paşa, evvelce kaybedilen bu vatan topraklarını geri almak amacıyla 19 Aralık tarihinde Sarıkamış Harekatı planlarını kurmaylarına sundu.
Doğuyu korumakla görevli Üçüncü Ordu dur. 22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihleri arasında cereyan eden muharebelerde,Türk ordusu düşman cephesinin 30-35 km gerisindeki Sarıkamış'ı ele geçirmeyi ve düşman kuvvetlerini imha etmeyi hedeflemişti.
Kaynak: www.dunyabulteni.net
Benim Almanyada yaptığım arsiv araştırmalarında, Enver Paşa nın kesinen bir alman ajanı olacağına dair belğe ve bilğilere ulaştım. Ayrıca kendisinin almanyadan çok rüşvette aldığını belirledim. Birinci Dünya Savaşına girişimiz basında 1914 Aralık ayının kara kışında Enver Paşa komutasındaki Tük doğu ordusu karşısındaki Rus ordusunu imha etmek üzere yola koyuldu. Fakat ordumuzda henüz bıyığı terlememiş çocuklar vardı.Yaşları 12-13 olan bu çocuklar vatani görevleri için o kara kışta yola koyuldu.Bütün analar bacılar torbalar dikti gece gündüz. Mermi konarak taşındı mermiler çocuklar tarafından.Fakat yolun henüz yarısında yorgunluk belirtileri çocukları bitirmişti.Ayakları kardan çıkmıyor hatta kalçalarına kadar kara batıyorlardı. İstikamet Sarıkamış Ovasıydı.Mermisi biten Tük ordusu mermi bekliyor karşısında Rus ordusu mermi yağdırıyordu.
Almayanın komuta emrinde olan Enver aşanı hiç acımaksızın çocukları dinlendirmeden yolu gitmek zorunda olduklarının emrini verdi. Çocuklar fazla gidemedi. Dağlar aşılanmadı.Bunun üzerine Albay Arif rica etti.”Komutanım Sarıkamış a Kızıl kilise üzerinden dolanıp gidilse iyi olur.” Dedi. Rica kabul edildi ve kızıl kiliseye gelen ordumuz sıcak ve boş evlerde istirahata çekildi. Enver paşa Albay Arifi pisledi ve ordunun durmadan yola devam etmesi gerekiyordu fakat ordu aç ve yorgundu. Kızıl kilisenin en büyük binasını alan Enver kazanda kaynayan eti yiyerek kendi karnını doyuruyordu.Tabi yanlarında bulunan Alman askerlerinde karnını iyice doyurmuştu. Türk Askerler ise donarak ölüyorlardı bir bir .Fakat Enver emrinden taviz vermiyordu belki karnı aç olsaydı ve atın dan biraz inip yürüseydi askerlerin halinden anlar emrinden tavız verirdi. Bardız yaylasında çocuklar bırakılıp köyün büyük erkekleriyle yola koyuldu. Öküzler artık mermileri taşıyamaz oldu. Yer de iyice karlar erimeye başlamıştı.
Güneş havayı ısıtıyordu fakat yerler buz ve buzun altında da karlar kendini gösteriyordu. Enver haritasına baktı ve dağın diğer eteklerinde Sarıkamış’ın olduğunu anladı. Ve orduyu duraklatarak bir grup atlı askerleri düşman olup olmadığını anlamak için dağın eteklerine gönderdi. Eğer mermi sesleri duyulacak olursa düşmanın orada olup olmadığı anlaşılacaktı. Nitekim öyle oldu ve düşman ateşlerine maruz kalan askerler oracıkta can verdi. Artık çatışma başlamıştı. Üstün görünen taraf Enver paşanın ordusuydu. Artık silah sesleri sona ermiş süngüleşme başlamıştı. Galip kendini belli ediyordu Enver paşa komutasındaki askerler üstündü. Askerler Rus askerlerını bozguna uğratmıştı. Artık bardız Osmanlının olmuştu. Sıra sarı kamışta idi. Fakat Enver paşa biliyordu ki Sarıkamış Bardız kadar kolay alınamazdı. Alaylar yürüyüşe başladı.
Haritaya göre Sarıkamış dağın eteklerindeydi. Dağ eteklerini aşan alay Sarıkamış’a varamamıştı.Haritanın azizliğini uğrayan Enver paşa Sarıkamış yerine Sarıkamış yolunu bulmuştu. Haritanın yanlış yazıldığının farkına varan Enver Sarıkamış yolunu bulduğunu anlayıp Sarıkamış yolunu devam ederek yola devam etmiştir. Henüz bir tek kurşun bile sıkmayan askerler orduda savaşa girmişti. Ordu başına yeni atanan genç subaylar bulunacak ve askerlerden onlar sorumlu olacaktı. Daha hiç tecrübesi olmayan bu gençler bir savaşa girecekti.Enver paşa Sarıkamış yolunu bulmuştu artık o an gelmiş çatmıştı savaş birkaç saat sonra başlayacaktı.Alman subaylar ilk önce düşmanın çepe çevre sarıp vurulması fikrini öne sümüş fakat Enver paşa düşmanın arkasından dolaşıp vurulması fikrinin savunuyordu ve nitekim öyle oldu ve düşman arkadan vurulacaktı tüm planlar hazırlandı ve düşmana ateş açıldı Rus ordusu pusuya düşüülmüştü. Şaşıran Ruslar Sarıkamış tan kaçmaya başladı.Sarıkamış artık Osmanlı devletindi.S arıkamış ta soğuktan ölen 90.000. kadar masum askerlerin ruhları şad olsun.