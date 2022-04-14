Safahat'taki "Köse İmam"

Mehmed Akif Bey’in “Safahat”ının altıncı kitabı “Âsım”daki “Köse İmam” muhayyel bir şahıs değildir.

Safahat’ın tetkikinden de anlaşılacağı gibi Akif, “İlmi az, görgüsü çok, fıtratı yüksek bir imam/Tanırım ben ki hayatında tanıtmıştı babam” diye başlayan “Köse İmam” şiirini Ali Şevki Efendi’ye ithaf etmiştir. İşte “Âsım”daki “Köse İmam” bu zattır.

Akif ’i çok seven, pek zengin bir kütüphaneye sahip olup bu kütüphaneden kimseye emanet kitap vermeyen, çok ısrar edildiğinde ise kütüphanesinin üst tarafına astığı “Dest-i gadr-i mustaıradan ziyanım bîhisap/Tövbe ettim, ariyet hiç kimseye vermem kitap” levhasını gösteren ve gerçekten “köse” olan Ali Şevki Efendi tok sözlü bir zattır.

“İnsanın kusurlarım yüzüne karşı söylemenin de bir usulü olduğunu bilmez. Hatta yüzüne karşı söyleyecek kusurunuzu bulamadığı zaman kaim sesi tekdir gibi çıkar.” Ki Köse İmam bu tok sözlülüğüyle “Âsım”da Mehmed Akif Bey’e dahi çatar.