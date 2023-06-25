Şahinbey Yağlı Güreşleri kim kazandı?
Şahinbey Yağlı Güreşleri 2023 sonuçları belli oldu.
Tarih Dosyası 25.06.2023, 20:09
Şahinbey Yağlı Güreşleri 2023 yılı müsabakaları sonuçlandı.
Şahinbey Belediye Başkanlığı tarafından CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi kapsamında düzenlenen Şahinbey Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri tamamlandı.
Finalde rakibi Mehmet Yeşil Yeşil ile Orhan Okulu finale kaldı.
Orhan Okulu, Yeşil Yeşil'i yenerek başpehlivan oldu.
Osman Kan çeyrek finale yükseldi.
Celal Bayar Çilenker çeyrek finale yükseldi.
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