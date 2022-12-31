Seyyid Ahmet Arvasi'nin vefatının üzerinden 34 sene geçti

Eğitimci, toplumbilimci, şair ve yazar Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 34. yılında yad ediliyor.

"Türk-İslam Ülküsü", "Kendini Arayan İnsan", "Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz" gibi eserleriyle tanınan Arvasi, 15 Şubat 1932'de 6 çocuklu bir ailenin ikinci erkek çocuğu olarak Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde dünyaya geldi.

Annesi Cevahir hanım, babası Abdülhakim Arvasi olan ünlü mütefekkir, aynı zamanda soyu Hz. Peygamber'e dayandığı için "Seyyid" sülalesindendir.

Seyyid Ahmet Arvasi, bir dostuna yazdığı mektupta ailesi hakkında şu bilgileri verir:

“Şu anda Ankara’nın Bağlum Nahiyesinde yatan Seyyid Abdulhakim Arvasî Hazretleri ile aynı ailedeniz. Kendileri aynı zamanda babamın da isim babalarıdır. Babama kendi adlarını vermişlerdir. Babam, şu anda yetmiş beş yaşındadır ve Van Gümrük Müdürlüğü’nden emeklidir. Ailem “Arvasî” adı ile bilinir. 650 yıldan beri Anadolu’da yaşar. Orhan Gazi ile tanışan ve Anadolu'ya ilk gelen ceddim Hacı Kasım-ı Bağdâdî adında bir zattır. Onun oğullarından biri Van Gölünün güneyinde (Arvas köyünde) yerleşmiştir. Biz ondan türemiş ve çoğalmışız. Çok geniş ve köklü bir aileyiz. Şanlı Peygambere “ümmet” olmak nimetlerin en büyüğü iken, bir de “evlat” olmakla şereflenmişiz.”

Van'da başladığı ilkokulu Doğubeyazıt'ta, Ağrı'da başladığı ortaokulu Erzurum’da tamamlayan Arvasi, 1952'de Erzurum Öğretmen Okulu'ndan mezun oldu.

Konya Doğanbeyli ilkokulunda üç yıl ilkokul öğretmenliği yapan Arvasi, 1958'de Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü'nden mezun oldu.

Daha sonra Balıkesir, Bursa ve İstanbul Eğitim Enstitülerinde hocalık yapan usta yazar, 1979 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel İdare Kurulu'na seçilmesiyle birlikte emekli oldu.

Emekli olduktan sonra Hergün gazetesinde "Türk-İslam Ülküsü" başlığıyla günlük yazılar yazdı, ölünceye kadar Türkiye Gazetesi'nde "Hasbihal" başlığıyla makaleleri yayımlandı.

Arvasi, 8 Ekim 1980 tarihinde İstanbul’da "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası"ndan tutuklanır.

Önce Dil ve İstihbarat Okulu’na, sonra da Mamak cezaevine götürülen Arvasi burada kalp krizi geçirir. 4 aylık bir hapis hayatından sonra 9 Ocak 1981’de çıktığı mahkemede beraat eder.

Fikir ve düşünceleriyle döneminde önemli etkiler bırakan ve alanında birçok eser kaleme alan eğitimci, toplumbilimci, şair ve yazar, 31 Aralık 1988'de 56 yaşındayken İstanbul Erenköy'deki evinde daktilosu başında vefat etti.

Akrabası Van Müftüsü Seyyid Kasım Arvasi'nin Fatih Camisi avlusunda kıldırdığı cenaze namazına, Anadolu'nun farklı şehirlerinden gelen binlerce kişi katıldı. Edirnekapı mezarlığında defnedilen Arvasi, 6 çocuk babasıydı.

Eserleri ve dünya görüşü

İlk şiiri 1954'te yayımlanan usta yazar, Aras Dergisi, Yeni Düşünce, Yeni İstanbul, Devlet, Ülkü-Bir, Genç Arkadaş, Hasret, Nizam-ı Alem, Milli Eğitim ve Kültür'ün de arasında bulunduğu mecralara yazılar kaleme aldı.

İlk eserleri "Kendini Arayan İnsan" ile "İnsan ve İnsan Ötesi" adlı kitaplar tanınmasına ve yazılarının takip edilmesine katkı sağladı.

Gençlere yönelik hazırladığı "Türk-İslam Ülküsü" ile "Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz" çalışmaları, "İlm-i Hal" ve "Doğu Anadolu Gerçeği" eserleri hayatında okuyucuyla buluştu.

"Eğitim Sosyolojisi", "Milletlerin İtibarı" ve "Manevi Yönelişler"in arasında bulunduğu eserler, Arvasi'nin vefatından sonra gazete ve dergilerde yayımlanan makalelerinden derleme olarak kitaplaştırıldı.

Ayrıca Arvasi'nin düşünce dünyasını anlatan çeşitli yazarlar tarafından kaleme alınan kitap, makale ve tebliğler de bulunmaktadır.

Milli unsurların ön planda olması gerektiğini savundu

Türk-İslam ülküsüne gönül veren bir kişi olarak tanınan Arvasi, din, ahlak, eğitim, politika, sosyoloji, estetik, tasavvuf, felsefe, ideoloji ve fetih gibi farklı konularda metinler kaleme aldı.

Eserlerindeki ırkçılığa varmayan bir milliyetçilik anlayışı dikkati çeken yazar, eğitimde metot açısından evrensel unsurlardan yararlanılması, amaç ve içerikte ise milli hususların ön planda olması gerektiği görüşüne eserlerinde yer verdi.

Siyasi görüşleriyle de öne çıkan Arvasi, çeşitli alanlarda "Müslüman Türk milleti ve onun devleti güçlüyse, İslam dünyası da güçlüdür." inancını ifade etti.

Eserleri

Ahmet Cezar Arvasi ismiyle 1955'te yayımlanan "Sır" ve vefatından sonra 1989'da okuyucuyla buluşan "Şiirlerim" kitabı bulunan Arvasi'nin eserlerinden bazıları şöyle:

"Türk-İslam Ülküsü", "Kendini Arayan İnsan", "İnsan ve İnsan Ötesi", "Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz", "Şiirlerim", "Eğitim Sosyolojisi", "Doğu Anadolu Gerçeği", "İleri Türk Milliyetçiliğinin İlkeleri", "Hasbihal", "İlm-i Hal", "Size Sesleniyorum"