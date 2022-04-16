Sultan Aziz'in tahttan indirilmesini kimler, nasıl hazırladı?

Sadâreti, bu çeşit tertipler yanı sıra türlü rezaletle geçen bu Hüseyin Avni denilen adamın, ne müthiş bir ahlâksız olduğuna dair Mehmed Zeki Pakalın’ın “Son Sadrazamlar ve Başvekiller” adlı eserinin ikinci cildinde korkunç satırlar vardır. Ayrıca aldığı büyük ölçüde rüşvet, Ebüzziya Tevfik Bey’in “Yeni Osmanlılar Tarihi”nde, Atıf Bey’in “Hatıra”sında, Lütfi Simavi Bey’in “Devr-i İnkılab”ında, hatta yoldaşı Midhat Paşa’nın “Tabsıre-i İbret”inde uzun uzun anlatılmıştır.

Hüseyin Avni adlı sefih, 25 Nisan 1875’ te sadâretten azlini müteakip güya tedavi kastıyla Avrupa’ya gitmiş, olanca melanetiyle çalışmasına rağmen beceremediği Sultan Abdülaziz Han’ın hal’i meselesini orada İngilizlerle müzakere etmiş ve bu hal’ mevzuunda İngilizlerin muvafakatini almıştır.

Bilahare yurda dönen ve burada İngiltere Sefiri Sir Henry Eliot’la pek sıkı fıkı dost olan bu sadrazam ve serasker eskisi, hal’ mevzuunda Midhat Paşa ile anlaşmış ve Sultan Abdülaziz Han’ın hal’ini bu üç adam planlayıp sahneye koymuşlardır. Perde arkasında İngiltere sefiri; hal’ erkânı başında da Hüseyin Avni ile Midhat Paşa.