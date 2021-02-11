Sultan II. Abdülhamid Han'dan bize kalanlar

Bugün Sultan İkinci Abdülhamid’in vefatının 103’üncü sene-i devriyesi. 103 sene önce vefat eden 112 sene önce ise tahttan indirildi. Abdülhamid’in 33 yıllık iktidarı döneminde takip ettiği siyaset hâlâ tartışılıyor. Belli ki birilerinin nasırına fena basmış ve bazı derin hesapları bozmuş. Hesabı bozulanların başında Ermeniler ve Yahudiler geliyor. Yabancılarla iş tutan işbirlikçilerin ne dümenler çevirdiklerini ve onlarla nasıl mücadele ettiğini yazmamız durumunda yazımız uzayacaktır. Aslında günümüzdeki olayların Abdülhamit zamanının olaylarından farkı yok gibi. Ancak bunu fark edip ilintilendirmek için olayları doğru değerlendirme yeteneğine sahip olmak lazım. Mesela, hal’ fetvasını yazan Allame Elmalılı Hamdi Yazır bir müfessir/din adamıdır ve aynı zamanda halifeye baş kaldıran İttihatçılarla beraberdir. 15 Temmuz olayı bu yönüyle sanki 31 Mart 1325 ® İsyanına benziyor. Zaten ümmetin başına gelen bütün felaketler dinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanmıştır. Elmalılı’nın fetva metnine dahil ettiği çoğu gerekçeler iftira. Mesela, Abdülhamit isyanda taraf değildir. Ancak, fetva ısmarlama olarak hazırlandığı için “şer-i şerife aykırı olarak 31 Mart isyanına Abdülhamid’in sebep oldu” kaydı düşülmüştür. Oysa padişah bu kargaşada tarafsız kalarak isyanın büyümemesini istemiş ise de bunda muvaffak olamamıştır. Elmalılı’nın fetva metni milleti galeyana getirdiği için basiretler bağlanmış ve kimse önünü görememiştir.

Öte yandan, Abdülhamit dönemi hakkında çok yazılıp çizildi hatta günümüze göndermelerde bulunulan dizi filmler yapıldı. Bazıları Sultanı göklere çıkardı, bazıları ise layık olmadığı hakaretlerde bulundu. Hatta günümüzde dahi yanlış seyreden bazı olayları onun siyasetine bağlayanlar oldu ki ecdadının bize miras olarak bıraktığı topraklar üzerinde yaşayan milletimiz bu eleştirilerden çok rahatsız oldu. Göklere çıkaranlar 1895’lerde Rus Yahudilerini neden Batı Filistin topraklarında iskan ettiğini açıklayamadılar. Eleştirenler de Ermenilere devlet kurma yolunda imtiyazların verilmesine zemin hazırlayacak olan 1878 Berlin Antlaşmasının 61’inci maddesini uygulamama konusunda Hamidiye Alayları ile nasıl direndiğini görmezden geldiler. Malum o madde Ermeni tebaasını Kürt baskılarına karşı Devlet-i Aliyye’nin koruması altına almak isteyen bir madde idi. Ermeniler o maddeye güvenerek misyoner okullarının yemekhanelerinde silah imal edip isyan çıkardılar. Abdülhamid bu kadar da olmaz dedi ve okulu yerle bir etti. İlginçtir ki Ermeniler bugün doğuda değişik isimler altında kurdukları silahlı örgütler vasıtasıyla “Kürt haklarını”(!) savunuyorlar. Sultan İkinci Abdülhamit zamanında Kürtlerle kavgalı oldukları hatırlatıldığında ise, ellerine sıkıştırılmış schedule’ye göre; Kürtlerle en son hesaplaşacaklarını beyan ediyorlar. Bunun için Doğu Anadolu’da yaşayan Kürt kardeşlerimizin bu tarihi olayı iyi irdelemeleri lazımdır. Zira Doğu Anadolu coğrafyasında oynanan oyunun geçmişi Abdulhamitten de önceye dayanan bir planın günümüzdeki yansımalarıdır. İleriye yönelik karar vermek için ricali devlet gibi milletin de geçmişini iyi bilmesi lazım hatta elzemdir.

Bilindiği üzere Sultan İkinci Abdülhamid cülusundan önce varlıklı bir hanedan mensubu idi. Ekonomiden anlar, dünya borsalarında değer kazanan hisse senetlerini takip eder ve parasını gelişmelere göre nemalandırırdı. Tahttan düşürülünce menkul varlıkları, mücevherleri ve paha biçilmez sanat eseri olan tabloları gasp edildi. Listeleri var fakat ayni olarak bu değerli eserler nasılsa bulunamıyor. Kütüphanesini sağlam yer diyerek İstanbul Üniversitesi Kütüphanesine naklettirdi. Kitapların izini süren bazı gafiller orada da 28 Şubat sürecinde Hülagu’ya rahmet okuturcasına (kütüphaneyi onarım bahanesiyle) boşaltıp kitapları çöpe attılar. (İnanılır gibi değil. Tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı Arşivlerin Bulgarlara nasıl satıldığını anlatırken kanım donmuştu). Avrupa bankalardaki hisselerine zorla vekaletnameler imzalatılarak el konuldu.

Bu yazımızda, İkinci Abdülhamid, hal edilmeden önce kendi özel vakfı aracılığı ile yaptırdığı yaklaşık 255 cami ve hayratının listesini yayınlayacağız. Abdühamid’in, saltanatı döneminde yaptırdığı sayısız eğitim kurumları, cami sebil çeşme, kışla, hastane, fabrika ve Yemen’e kadar planlanan ve imkansızlıklar sebebiyle tamamlanamayan Hicaz Demiryolu’nun da bulunduğu eserlerin bizdeki sayısı ise yaklaşık 650’dir. Burada örnek olarak sadece Yıldız Camiinin görüntüsünü aldık. Abdülhamid dönemi eserler albümü hazırlayan olursa kesinlikte iki cild halinde hazırlanması lazımdır. Biri “Abülhamit döneminde vücuda getirilen eserler” diğeri ise “kendi imkanlarıyla yaptırdığı eserler” olmalıdır. Allah Abdülhamid Han’ın yaptığı hayırları kabul eylesin ve kendisine rahmet eylesin. Abdülhamit, sadece Gümülcine’de 6 okul açmıştır: Osmaniye İlkokulu(1903-1904), Mastanlı ilkokulu(1903-1904), Kırmahalle ilkokulu (1892), Rum Rüştiyesi(1907), Ermeni okulu(1885), İbtidai ve Rüştiye(1903) (Kaynak: Millet Gazetesi,Harun Halil).

Sultan İkinci Abdulhamidin Gümülcinede yaptırdığı İdadiye Okulu. Bu okulun iç avlusunda muhteşem bir Sultan Abdulhamid tuğrası bulunmaktadır.

Vakanüvis Abdurrahman Şeref Efendi Sultan İkinci Abdulhamid’in hal edilmesini özetle şöyle anlatır:

“…Sultan İkinci Abdulhamit, zeki ve hassas, dakik, nazik, halavet-i mahsusa-i sadaya malik (tatlı bir ses tonuna sahip), hilafet ve saltanatın izzet ve vakarını tamamıyla yerine getirir, çevresini taltif ve kendiyle görüşen yabancıları tatlı dili ve nazik cazibesi teshîr etmenin (etkilemenin) yolunu bilir, tehdidini hakkıyla îkaya kâdir ve ihtiyaç anında şiddet izhar ve teskin-i hiddete (hiddetini yenmeye) muktedir bir beyefendi idi. Küçük yaşından beri müptela olduğu vâhimenin (şüpheciliğin), tesiri ile saltanat ve hayatını daima tehlikede görmek kendisinde bir manevi müzmin maraz halini almıştı. (Bu hastalığın sebebi amcası Sultan Abdülaziz’in hunharca katledilmesine bağlıdır). Jurnalcilerin artarda gelen telkinleri makamı muhafaza için hatıra gelen ve gelmeyen baskıların tamamını icra ve dikkatini bu uğurda feda eylediği halde Cenab-ı rabb-i kadîrin ezeli adaleti tecelli eyleyerek neticede korktuğu başına geldi ve hal’ olundu.

Hareket Ordusu Kumandanı Mahmut Şevket Paşa Ayastafanos’ta (Yeşilköy) toplanmaya başlayan âyan ve mebusan meclisine hal’ keyfiyetini asla hatıra getirmediğini ifade ve ihtar eylemiş ise de efkar-ı umumiyenin heyecanı sebebiyle saltanatın değiştirilmesi hedef haline geldi. Gazi Muhtar Paşa dedi ki: “Bugün Cenab-ı Hak Meclis-i Millîye bir mühim vazife tevdi etmiştir. Millet telaş içinde bu vazifenin ifasını bekliyor, hepimiz kalbimizde evvelce kararını vermişizdir, yalınız iki şey sizlerden rica ederim bu ahvalde bazen itlaf vuku’ bulmuştur (insanlar telef olmuştur). Lakin kan akması milletin şan ve nezahetine yakışmayacağından bundan uzak durulmasını lüzumlu görürüm. Sâniyen, benzer durumlarda fetvaya müracaat olunmak adet olmakla bugün dahi şer’i şerif tarafından meselenin fetvaya bağlanmasını teklif eylerim”. Bu teklifler alkışlarla kabul olundu ve Fetva Emini Hacı Nuri Efendi çağrıldı. Hacı Nuri Efendi (Elmalılı Hamdi Yazır tarafından) hazırlanmış olan fetva suretini tasvip etmedi ve kendisi itfaya (fetva vermeye) memur olmadığından kendisinin reyi ve mütalaası sorulmaya lüzum olduğunu ifade edip Şeyhulislam Ziyaeddin Efendiye işaretle “Müftiul enam zat-ı âlileridir. Fetva vermek kendilerine aittir” dedi. Bunun üzerine söz uzadığından yine Hacı Nuri Efendi; “hal’de (Padişahın tahttan indirilmesinde) meymenet (uğur) yoktur. Saltanatın değiştirilmesi gerekiyorsa teklif ediniz, (Sultan) nefsini azl etsin” görüşünü beyan etti. Metni hazırlayanlar fetvanın nihayetini hal’ olunmak veya fetva teklif edilmek şıklarından hangisini erbab-ı hal’ ve akd tercih eylerse icrası mealinde bir fıkra ilavesiyle bu şekle Hacı Nuri Efendi razı oldu. Yeni celse fetvanın okunmasıyla başladı. Her taraftan hal’ hal’ sesleri yükseldi. İstifa teklifini ağza almak umumun hücum etmesini davet edecek idi. Derhal ayandan Ârif Hikmet Paşa ve (Ermeni) Âram Efendi ve Mebuslardan (Draç Mebusu Arnavut) Esat Paşa (Esat Toptani) ve (Selanik Mebusu) Emanuel Karasu Efendi hali ihbar etmek üzere Yıldız’a gönderdiler. (Hiç biri Türk değil) Sultan Abdulhamit “muktezay-ı kader böyle imiş ben onu anladıydım” diyerek devlete ettiği hizmetleri sayarak biraderinin muhafaza ettiği Çırağan’da suikasttan korunmak için ikametine müsaade olunması arzusunu izhar etti. Fakat arzusu yerine getirilmeyerek ertesi akşam Selanik’e gönderildi”.

İKİNCİ SULTAN ABDULHAMİD’İN ÖZEL VAKFI TARAFINDAN YAPILAN HAYIR ESERLERİNDEN BAZILARI:

Cami: İstanbul’da. “Yıldız” Mevkiinde. “Hamidiye” namıyla meşhurdur. Vakfiyesi Türkçedir. Tarihi: 12 Safer, Sene: 1306’dır.

Cami: Yıldız Sarayı civarında. “Orhaniye Camii” .Dergahı ahşaptır. Bunu Tunuslu Şeyh Zafer Efendi için yaptırmıştır.

Cami: İstanbul’da. Yıldız Sarayı civarında. Dergah ahşaptır. Bunu Tunuslu Şeyh Zafer Efendi için yaptırmıştır.

Şazeli Dergahı: İstanbul’da Yıldız Sarayı civarında. Vakfiyesi Türkçedir. Tarihi: 12 Safer, Sene: 1306’dır. Dergah ahşaptır. Bunu Tunuslu Şeyh Zafer Efendi için yaptırmıştır. Cami’de Şeyh Efendi’nin ikameti için gayet geniş özel daire vardır. Şimdi bir kısmı okul olmuştur.. Dergaha bitişik ve cadde üzerinde çeşmesi de vardır.

Cami: Üsküdar’da. Nuhkuyusu civarında. “Hazinedar usta Camii” demekle bilinir.

Cami ve Mektep: Üsküdar’da. Kısıklı civarında. “Burhaniye” namıyla yad olunur. Sultan Abdulhamidin Şehzadesi “Burhaneddin Efendi”ye aittir.

Cami: İstanbul’da. Tersanede. Havuzlarda.

Cami ve Mektep: İstanbul’da. Teşvikiyye’de. Yeni Mahallede. “Hamidiye” ismiyle yad olunur.

Cami: İstanbul’un karşı cihetinde. Feriköy’de. “Hamidiye” ismiyle bilinir.

Su: İstanbul’un karşı cihetinde. Kağıthane Köyünden bir saat ötede kain “Cendere” Mevkiinde. Bu suyun menbaları vardır. Sular bu menbalardan demir borularla bir saat beride bulunan motor ve makine dairesine gelir. Burada 30 metre boyunda , 3 metre önünde, 7 metre derinliğinde olan havuza akar. Gayet kuvvetli olan motorlar bu havuzdaki suları, bir koldan demir borularla Yıldız’da “Balmumcu” dupasına ve oradan Beşiktaş ve Ortaköy ve Beyoğlu ve Kasımpaşa cihetlerine, diğer koldan doğruca Karaağaç’ta kain mezbahadaki su depolarına akıtır. Bu su İstanbul’un en hafif en latif menba sularından biridir. Buna Ortaköy’de, Beşiktaş’ta Tophane’de, Beyoğlu’nda Basımpaşa’da çeşmeler yapılmıştır. O çeşmeler o tarafları ihya etmiştir. Sakalar bu suyu tenekelerle o cihetlerden alıp İstanbul tarafına getirirler satarlar. Hakikaten büyük bir hayırdır. “HAMİDİYE SUYU” namıyla meşhurdur. Bir takım kimseler inkılaptan sonra bu ismi “Millet Suyu”, “Kağıthane Suyu” şeklinde değiştirmişlerse de manasız bir gayretkeşlikten öteye gitmeyen bu çabalar bir şeye yaramamıştır. Halen “Hamidiye Suyu” ismi ile anılmaktadır.

Bend Suları: İstanbul’da. Sultan Abdülhamid, Bend Suları’nın çoğaltılıp ıslahını arzu ederek 1297’de. (Miladi: 1882’de) büyük bir komisyon teşkil etmiş ise de bendlerin yükseltilmesi ve yolların ıslahı için lazım olan büyük meblağ bulunamadığından komisyonun büyük projesi tatbik olunamadı. Ancak Kağıthane deresinin suyunu buhar makineleriyle terfi ederek taksim sularına ilave etmeye muvaffak olmuştur. (Sıhhiye Mecmuası, Nomra: 16 Sayfa: 105)

Çeşme: İstanbul’da. Topkapı Sarayına Soğukçeşme kapısından girmeden sol tarafta. Kitabesi şöyledir:

“El Gazi Sultan Abdülhamid Efendimiz Hazretlerinin müceddeden bina buyurdukları çeşmedir. 1307 (M.1892)”. (Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, Nüsha 5, Sayfa: 281)

Türbe: Domaniç Nahiyesinin Çarşamba köyünde. Ertuğrul Gazinin Validesi “Hayme Ana”nın medfeni üzerinedir. (Şakir Paşa- yeni Osmanlı Tarihi, Sayfa: 142)

Cami ve Mektep: İstanbul’da. Alemdağı’nda. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Dergah: İstanbul’da. Silivrikapısı haricinde. “Karagöz Dergahı” demekle maruftur. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Köprü: İstanbul’da. Kurbağalıdere’de. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Tekke: İstanbul’da. Edirnekapısı civarında. Çakır Ağa Mahallesinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Medrese: İstanbul’da. Müftühamamı’nda. “Çayırlı Medresesi” demekle maruftur. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

İki Gözlü Köprü: İstanbul’da. Haydarpaşa’da. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami: İstanul’da. Üsküdar’da. Sarıgazi Köyünde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami: İstanbul’da. Yıldız Sarayı civarında. Âsakir-i Şahane barakaları karşısında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Mektep: İstanbul’da. Rumelikavağı’nda. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Köprü: İstanbul’da. Kurbağalıdere Çiftlik-i Hümayun sebze bağları civarında.(Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Mektep: İstanbul’da. Büyükdere’de. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Mektep: İstanbul’ (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)da. Beşiktaş’ta. Vakıf akaratından 4 hanenin mektep haline ifrağı suretiyledir.

Dergah: İstanbul’da. Unkapanında. Yeşil Tulumba’da. Şâzeli Dergahıdır. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: İstanbul’da. Büyükada’da. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Hastahane: İstanbul’da. Yıldız Sarayı civarında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Köprü: İstanbul’da. Baltalimanında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Çeşme: Cidde’de Seyyid Alevî Türbesi yakınında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Akka Sancağının Şem’ Karyesinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Mektep: Suriye Vilayetinde Belisan Çiftlik-i Hümayununda. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami: Akka Sancağının Kayseriyye Karyesinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Kırk Mescid: Lazkiye Sancağında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Mektep: Beyrut Vilayetinin Nâsıra Kasabasında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Su: Akka Sancağının Şem’ Karyesine isale edilmiştir. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Köprü: Bağdat Vilayetinde Har Nehri üzerinde. “Demirkapı Köprüsü” denilir. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Köprü: Bağdat Vilayetinde. Ebu Garîb Nehri üzerinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Mektep: Necid Sancağında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Bağdat Vilayetinde. Bukayla arazisinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Mektep: Bağdat Vilayetinde. Ulyade Mukataasında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

İkinci Köprü: Hılle Sancağında.Ümmü’l-heva Mukataasında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Üç Mektep: Bağdat’ta. Mahmudiye ile Beled ve Semîke’de. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Bir Havuz ve İki Köprü: Bağdat’ta. Ceğare (?) Mukataasında.(Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Köprü: Bağdat’ta. Çanak Mukataasında ve Salaviyye Şehrinin sudurunda. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Mektep: Necef Kasabasında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Halep’te Münbiç Kasabasında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

On Mektep: Halep’te. Cebel İsa Çiftliklerinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Mektep ve Mescid: Halep’te. Şeyh Ahmet Mecnunî Türbesi yakınında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308) (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Halep’te. Ersuz Nahiyesi iskelesinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Aydın Vilayetinde. Meşhed-i Çiftlik Hümayununda. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Aydın Vilayetinde. Subaşı Çiftlik-i Hümayununda. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Bergama Kazasında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Aydın Vilayetinde. Dolum Çiftlik Hümayununda. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

13 Mektep: Aydın Vilayetinde. Üç Çiftlik-i Hümayunda. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Beş Cami: Aydın Vilayetinde. Hamidiye ve Yeniköy ve Tepeköy ve Meşhed ve Bülbülderesi Çiftliklerinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

4 Minare: Aydın Vilayetinde. Rahmanlar ve Subaşı ve Tulum ve Yeniçiftlik camilerine. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami: Erzurum Vilayetinde. Tîran Kazasında. Sillidere Köyünde. Çerkez muhacirleri içindir. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Hüdavendigar (Bursa) vilayetinde. Bolvadin Kasabasında. (Kureyş’de) (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Köprü: Gümülcine’de. Boruköy dalyanı üzerinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Köprü: İskeçe Kazasında. Karasu Nehri üzerinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami: Vize kazasında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Kadirî Dergahı: Edirne’de. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami, Mektep ve Muallim Odası: Çorlu Kazasının Karlı Köyünde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

10 Cami ve 11 Mektep: Çorlu Kazasına tabi Onbir Karyesinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Mescid: Gümülcine Sancağında. 60 Hane muhacirlerin teşkil ettikleri karyede. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Su ve Çeşme: Malkara’da. Sarnıç Karyesinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Kırkkilise (Kırklareli) Sancağının Tırnava Kasabasında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Ipsala Emlak-ı Hümayun Şubesi dahilinde İhsaniye Köyünde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Ferecik (Meriç Nehrinin karşı yakasında) Kasabasının İhsaniye Mahallesinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Gümülcine’de. Emlak-ı Hümayun Şubesi dahilinde. Burhanettin (Kalanca) Karyesinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami: Ipsala Emlak-ı Hümayun Şubesine bağlı Harpdere Köyünde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami, Minare ve Mektep: Çorlu Şubesi dairesinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Su ve Çeşme: Ipsala’da. Emlak-ı Hümayun Şubesinde. Koyuntepe Köyü civarında. Mevcut menbalardan getirilen su ile inşa olunan çeşmedir. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Edirne vilayetinde. Türbedere Karyesinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Köprü: Edirne Vilayetinde. Türbedere Şimendifer (Tren) İstasyonu civarında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

22 Cami ve 22 Mektep: Ipsala Çorlu ve Babayı Atik Kazalarında. Emlak-ı Hümayundan bulunan mahallerde 22 karyede. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Dört Cami: Edirne Vilayetinde. Bahşayiş ve İzzettin ve Sazlı Bosna ve Papaz Bergos Çiftliklerinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Edirne Vilayetinde. Haraccı Köyünde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami: Kosova Vilayetinde. Ferezevik Kasabasında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Dergah: Manastır’da. Debre-i Bâlâ’da. Hasanbaba Dergahında.(Aydın Salnamesi,Sene: 1308)

Cami: Yanya Vilayetinde. Pregül Kasabasında. Sutiska Nahiyesinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Üç Camive Üç Mektep: Rodos Adasında. Fülane ve Çayır ve Ğıranata Köylerinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami: Bolu Sancağında. Gökçesu Nahiyesinde. Taşbolu Köyünde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Çeşme ve Şose: Selanik’te. Gelmeriyye kapısında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Mektep: Ankara Vilayetinde. Akköprü Korusunda. Kapı Karyesi çocukları içindir. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Bend ve Cami ve Mektep: Ankara Vilayetinde. Akköprü Korusunda. Parsbey’de. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Medrese Odaları ve Sebil: Kerkük’de.Şeyh Abdulkadir Bürzüncî Hangahında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami: Musul Vilayetinde. Hoyc Karyesinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

İki Köprü: Musul Vilayetinde. Dicle Nehri üzerinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Beş Köprü: Musul Vilayetinde. Şemamek ve Elvecre nehirleri üzerinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Musul Vilayetinde. Salahiyye Kazasında. Zengibar ve Karatepe mukataalarında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Üç Mescid ve Üç Mektep: Musul Vilayetinde. Şemamek Mukataatında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami ve Mektep: Bitlis Vilayetinde. Ğarzak Kazasında. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Su Kantarası: Kudüs’te. Eriha’da. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Cami: Karamürsel Kazasında. Batum Muhacirlerinin tesis ettikleri Suludere Karyesinde. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Mektep: Hereke’de. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Kabristan Duvarı ve Mescid: Hocabey’de. (Aydın Salnamesi, Sene: 1308)

Medrese: Bitlis Vilayetinde. Ğarzak Kazasında. Nazaran Köyünde (Aydın Salnamesi,Sene: 1308)

Cami: Selanik Hamidiye Mahallesinde

Cami: Dedeağaç’ta Hamidiye Mahallesinde.

Cami: Priştine’nin Preşve Köyünde.

Cami: Sakız’da.

Medrese: Ünye Kasabasında. Berutöcü Mahallesinde.

Cami: Basra’ya tabi Müntefik Sancağının Hama Kasabasında.

Cami: Kars, Zülkadiriyye Kasabasında.

Medrese: Çerkez Kazasının Aykaracalar Köyünde.

Cami: Samsun’da.

Cami: Midilli’de. Yonda Kasabasında.

Medrese ve Kütüphane: İnebolu’da. Kütüphanede 53 kitap vardır. 1299’de tesis olunmuştur. (Maarif Salnamesi, Sene: 1318)

Medrese: Mihalıççık’ta. Kapı Karyesinde. “İhsaniyye” ismiyle yad olunur. (Maarif Salnamesi, Sene: 1318)

Medrese: Ermenek’te. “Musalla Medresesi” demekle bilinir. (Maarif Salnamesi, Sene: 1318)

Medrese: Sis’de. Şeyhli Mahallesinde. (Maarif Salnamesi, Sene: 1318)

Medrese: Kars’ta. (Maarif Salnamesi, Sene: 1318)

Medrese: Silifke’de. (Maarif Salnamesi, Sene: 1318)

Cami: Konya Vilayetinde. Ağlasun Nahiyesinin Çeltikçi Köyünde.

Bir Kapı ve İki Sebîl: Medine-i Münevvere’nin güneybatısında. Sebiller kapının iki tarafındadır. (Tercüman-ı Hakikat Gazetesi, Numero: 2999, 19 Haziran 1888)

Cami: Dımışk-ı Şam’da. Muharicîn Mahallesinde. “Şemsiyye” ismiyle maruftur. (Müntehabât-ı Tevârih-i Dımışk, Cild: 3, Muhammed Edib Takiyüddin)

Cami: Bursa’da. Hisar civarında. “Şehadet Camii” namıyla maruftur. Osmanlı padişahlarının İkincisi olan Gazi Orhan Bey namına 1313 senesinde inşa olunmuştur. (Mirât-ı Brusa)

Dergah: Kudüs’te. Şeyh Muhammed Buharî Dergahıdır. 1311 Senesinde inşa edilmiştir.

Hastahane: İstanbul’da. Şişli’de. Etfal Hastahanesidir. Sultan Abdulhamid bu hastaneyi hicri 1216 senesinde tesis etmiştir. Hastanede muvazzaf ve fahri 24 Tabip, 5 Eczacı ve cerrah, 14 İdare memuru, Zükur ve Ünas (Erkek ve kadın) 41 Hademe, 5 Terzi ve çamaşırcı, 8 Aşıcı, 6 Bahçıvan var idi. Baştabip Ferik İbrahim Paşa , Emraz-ı Dahiliye Mütehassısı Müşir nafiz Paşa, Operatör Cemil Paşa idi. (Devlet Salnamesi, Sene: 1323)

Cami ve Mektep: Cidde sancağında ve Asîr hududunda yeniden tesis olunan “Mamuretü’l Hamîd” Kasabasında. (Kamusu’l’Alam)

Hamidiye Camii: Kalas’da.

Hamidiye Camii: İnebolu’da.

Hamidiye Camii: Halep Vilayetiinde. Ebu Kalkal’da.

Hamidiye Camii: Halep Vilayetinde. Cebel Has’da.

Hamidiye Camii: Aydın Vilayetine. Nîf Kasabasında.

Hamidiye ve Ertuğrul Camileri: Rodos’ta. (Girit Mahaallesinde)

Tîr Müjgan Camii: Rodos’ta.

Orhaniye ve Osmaniye Camileri: Sakız’da.

Çeşme: İstanbul’da. Kağıthane çayırında. Aslında Mîr Âhur Nuh Ağanındır. İkinci Sulltan Abdulhamit yenilemiştir. Yenileme tarihi şöyledir:

‘Arz eder feyzi kavli inşasına tarih-i tâm

Yaptı lutf-ı pâdişahî çeşme-i mâi’l hayât = 1310

Çeşme: İstanbul’da. Sirkeci’de. Salkımsöğüt’te. Demirkapı yakınında. Sevkiyat Dairesi yolu üzerinde .

Çeşme: İstanbul’da. Topkapı Sarayının Ortakapısı dışında. Kale duvarına bitişik. Tarihi: 1307’dir.

Çeşme: İstanbul’da. Babıâli civarında. Cezeri Kasım ve Nurosmaniye camileri arasında. Aslında Ahmet kethüdanındır. Hoca Paşa yangınında yanmıştır. İkinci Sultan Abdülhamit yenilemiştir.

Kaynak: Kamus-ı Alam

Vakıf Kayıtları (kuyud-ı evkaf)

Aydın Salnamesi (Yıllığı) 1308

Tarih-i Evkaf-ı Umur

Devlet Salnamesi 1323

Tercüman-ı Hakikat Gazetesi

Maarif Salnamesi 1318

Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası

Şakir Paşa- yeni Osmanlı Tarihi

Sıhhiye Mecmuası

Millet Gazetesi,HH (Batı Trakya)

Yazar: Osman Şahin

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 15:15