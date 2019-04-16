Tamamlanması 182 yıl süren Notre Dame katedralinin hazin öyküsü

1163 yılında başlayıp 1345'te yapımı tamamlanana, inşaası 182 yıl süren Notre Dame katedrali, Fransız tarihinin bir tacı olarak kabul edilir.

Dün gece, alevlerin sardığı tarihi anıtla , pek çok kişi, yangının ardından Notre Dame'nin sayısız sanat eserlerinden geriye ne kalacağını merak ediyor.

Asırlık yapının bu yaşadığı ilk felaket değil.

16. yüzyıldan beri vandallardan ve Alman bombardımandan nasibini alan katedral, dikkat çekici bir şekilde zaman içinde pek çok yıkım sınavı yaşadı.

Melbourne Üniversitesi tarihçisi Peter McPhee, "Son 900 yıl boyunca, Notre Dame, Fransız tarihindeki tüm büyük olayların kalbinde yer aldı." Dedi.



Ile de la Cite'nin doğu ucunda yer alan ve daha önceki iki kilisenin kalıntıları üzerine inşa edilen katedral, ilk önce onu Paris'in kültürel ve politik üstünlüğünün bir sembolü olarak hayal eden Kral Louis VII tarafından yaptırılmıştır.

İlk taşın 1163'te Papa Alexander III tarafından atıldığına inanılıyor - ancak binayı tamamlamak 182 yıl sürdü.

Fransız protestanlar binayı çirkin diye tahrip ettiler

Huguenotlar veya Fransız Protestanlar, 16. yüzyılın ortalarında çirkin olduğuna inandıkları binanın bazı kısımlarını tahrip etti.

Fransız Devrimi sırasında, katedralin hazinelerinin çoğunun tahrip edildiği ya da yağmalanrak harap edildi.

Profesör McPhee, “Katolik Kilisesi, Fransız Devrimi'ne acı bir şekilde karşı çıktı ve uluslararası savaşın ortasında Notre Dame, bir Akıl Tapınağına dönüştürüldü ve etkili bir şekilde Hıristiyan ibadetine kapatıldı” dedi.

Napolyon dönemi

Ağır halılar, Napolyon Bonapart'ın iktidara geldiği zaman delikler ve çatlaklar gizlemek için duvarlara örtüldü. Napolyon, 1804 yılında katedralde İmparator olarak taçlandırıldı ve ortaçağ ihtişamına kavuşturacağına söz verdi.

Ancak, Notre Dame'nin halini halk bilincine yerleştirmekle 1831'de Notre Dame'ın Kamburu'nu yazan birçok kişi Victor Hugo oldu.

Fransız devleti, Notre Dame’nin restorasyonu için fon ayırdı ve daha sonra mimar Lassus’u görevlendirdi.

Prusyalılar dönemi

Prusyalılar, 1870-71'de şehre kuşatılmış ve bunu, solcu devrimciler şehri ele geçirip Fransız ordusuyla savaşa sürdükleri sırada, Paris Komünü'nün sokak savaşını izlemiştir.

Almanların I. Dünya Savaşı bombardımanına rağmen Paris'in fizyolojisini değiştirmiş olsa da, Notre Dame katedrali bozulmadan kalmayı başardı. Savaşta Saint Gervais kilisesi gibi yerle bir olup moloz yığınına dönüşmüş, ancak Alman mermileri asırlık anıtlara ulaşamamıştı.

Benzer şekilde, Üçüncü Reich bayraklarının Fransız hükümet binalarının üzerinden geçtiğini ve Paris saatlerinin Berlin zamanına sıfırlandığını gören II. Dünya Savaşı sırasındaki işgal, ülke için bir dönüm noktası oldu.

Yine de, Adolf Hitler’in Paris’e “yanan bir harabe yığını” bırakması emrini vermesine rağmen, Naziler, kentin kontrolünü ciddi bir savaşa girmeden kaybetti.

Profesör McPhee, “1944’te Paris’in kurtuluş zamanında, Alman birlikleri şehirde çatışırken, Paris sokaklarında çok fazla çarpışma yaşandı” dedi.

“[Bu oluyordu] Paris'in tam kalbinde, bu savaş sırasında Notre Dame'a çok ufak bir hasar verildi. [Hasar] vitray pencerelere ve ara sıra kurşun hasarına neden oldu, ancak kapsamlı değildi.”

Daha yakın zamanlarda, 800 yıldan daha eski olan yapı, yüzyıllarca süren aşınma ve yıpranmayla karşı karşıya kaldı.

Ancak felaket ateşiyle bağlantılı son restorasyonların sonuncusu olup olmayacağı henüz belli olmadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net