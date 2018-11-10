TARİHTE BUGÜN (10 Kasım): Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Mustafa Kemal Atatürk Öldü (1938)

Hastalığı iyice ağırlaşan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938’de Dolmabahçe sarayında hayatını kaybetti. Cenaze namazı zamanın Diyanet İşleri Başkanı Ord. Prof.Şerafettin Yaltkaya tarafından kıldırıldı. Mustafa Kemal Atatürk, Etnografya Müzesindeki geçici kabrinden alınarak, 10 Kasım 1953’te resmi açılışı Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından yapılan Anıtkabir’e defnedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Varna Savaşı Kazanıldı (1444)

Edirne-Segedin antlaşması ile bir barış ortamı oluşturan II.Murat tahtı oğluna bırakarak dinlenmeye çekildi. Tahtta küçük bir hükümdarın oturmasından yararlanmak isteyen Haçlılar yeminlerini bozarak yeni bir sefer başlattılar. II.Murat tekrar ordunun başına geçti. 10 Kasım 1444’te Haçlılar Varna’da büyük bir yenilgiye uğratıldı. Macar kralı da ölenler arasındaydı.

Alman Taarruzu Başarısız Oldu (1914)

I.Dünya Savaşında Almanlar Fransızların Marne Hattını geçemedi. Bunun üzerine Manş Denizi kıyılarını ele geçirerek Fransa-İngiltere bağlantısını kesmek için taarruzlara başladılar. En son 10 Kasım 1914’te ki taarruzda ağır kayıp veren Alman ordusu geri çekildi.

Çanakkale İşgal Edildi (1918)

Mondros ateşkes Antlaşmasından sonra Çanakkale boğazına yerleşen İtilaf devletleri 10 Kasım 1918’de Çanakkale şehrini işgal ettiler.

Vahdettin Son Cuma Selamlığına Çıktı (1922)

Saltanatın kaldırılması ile üzerinde hükümdarlık görevi kalmayan Sultan VI.Mehmet Vahdettin halife sıfatıyla son Cuma selamlığına çıktı.

‘’Kristal Gece’’Almanlar Yahudilere Saldırdı (1938)

Almanların ülkedeki Polonyalı Yahudileri kovması üzerine Paris’te Alman Büyükelçiliğini basan bir Yahudi konsolos yardımcısını vurdu. Bu olayın bir Yahudi komplosu olduğu iddiası ile 10 Kasım 1938’de Alman Nazileri Yahudi evlerine, işyerlerine ve sinagoglara saldırdı. Bu olaylar esnasında 100 civarında Yahudi hayatını kaybetti . Olaylar gece gerçekleştiği ve kırılan camlar nedeniyle ‘’kristal gece’’ olarak da adlandırılır.

Osman Yüksel Serdengeçti Vefat Etti (1983)

Sivri dili ve ilginç esprileri ile tanınan gazeteci,yazar,siyasetçi Osman Yüksel Serdengeçti 10 Kasım 1983’te vefat etti.Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’e hakaretten yattığı cezaevinden çıkınca Serdengeçti adlı bir dergi çıkarmaya başladı. Başlığının altında “Allah, Vatan, Millet Yolunda” cümlesi sürekli yer alıyordu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1922- VI. Mehmet Vahdettin, son Selamlık Töreni’ne katıldı.

1924- ‘’Halk Fırkası’’, ‘’Cumhuriyet Halk Fırkası’’ adını aldı.

1980- Yayıncı İlhan Erdost, Mamak Askeri Cezaevi’nde, dayak sonucu öldü.

1982- Sovyetler Birliği lideri Leonid Brejnev öldü.

1988- Atatürk, ölümünün 50. Yılı’nda ilk kez yas tutulmadan anıldı.

1989- Bulgaristan Devlet Başkanı Tudor Jivkov, istifa etmek zorunda kaldı.

1992- Türkiye’nin ilk cep denizaltısı dalışını Bodrum’da gerçekleştirdi

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 09:08