TARİHTE BUGÜN (13 Kasım): Mehmet Zahid Kotku vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Nevado Del Ruiz yanardağı 23 bin Kişiyi Yuttu (1985)

Kolombiya'da bulunan Nevado Del Ruiz yanardağı, 13 Kasım 1985 tarihinde faaliyete geçti. İlk başta patlama küçük görülerek önemsenmedi. Ancak lavların dağdaki buzulları eritmesi faciaya neden oldu. Dağın yamacından aşağıya doğru sel şeklinde akan asitli sıcak su dağın yamacında uyumaya hazırlanan Armero kasabası halkından 23000 kişiyi yuttu

GÜNÜN KİŞİSİ

Din Alimi Mehmet Zahid Kotku (Mehmet Efendi ) (1897-1980)

Kafkasya kökenli bir aileye mensup olarak 1897’de Bursa’da doğan son devrin İslam alimlerinden Mehmet Zahit Kotku 13 Kasım 1980’de İstanbul’da vefat etti. Tekke ve zaviyelerin kapatılması kararından sonra hayatına imam-hatiplik yaparak devam etmiştir. En son görev yaptığı cami Fatih İskenderpaşa Camii’dir. Dini konularda önemli eserler bırakmıştır. Çok sayıda kişinin manevi eğitimi konusunda büyük hizmetlerde bulunmuştur.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı Devletinde 1918 Yılı 13 Kasımındaki Gelişmeler

Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devletini teslim alan 55 gemiden oluşan İtilaf devletleri donamasına ait bir filo 13 Kasım 1918’de İstanbul önlerine demirledi. Türk halkı acı gerçeği acı bir şekilde gördü.

İtilaf Devletleri donanmasının İstanbul önlerine demir attığı gün Mustafa Kemal’de lağvedilen Yıldırım orduları grup komutanlığından ayrılarak 13 Kasım 1918’de İstanbul’a gelmişti.

İzmir’de Nurettin Paşa’nın komutasında bulunan 8. Ordu 13 Kasım 1918 tarihinde lağvedildi. Nurettin Paşa İzmir valiliğine tayin edildi.

Ahmet Cevat Ahundov Kurşuna Dizildi (1937)

Azerbaycan’ın milli şairlerinden 45 yaşında bulunan Ahmet Cevat Ahundov 13 Kasım 1937’de Stalin’in emri ile kurşuna dizildi

Samu Katliamı Yapıldı (Kasım 1956):



13 Kasım 1956’da Batı Şeria’ya bağlı Samu köyüne saldıran İsrail askerleri, köyü yerle bir ederken, 18 Filistinliyi öldürdüler. Bir çok köylüde yaralandı

Milli Birlik Komitesinden 14 Kişi Yurt Dışına Atandı (1960)

27 Mayıs ihtilalini gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi fikir ayrılığına düştü. Bu ayrılık sonrası 38 üyeli Milli Birlik Komitesinden 14 üye yurt dışına çeşitli görevlere tayin edildi.

Suriye’de Hafız Esad Darbe Yaptı (1970)

Hava kuvvetleri komutanı iken ordudan atılan Hafız Esad, Baas partisi içerisinde kısa sürede yükseldi. Önce Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Arkasında Savunma Bakanı oldu. Savunma Bakanı iken 13 Kasım 1970’de kansız bir darbe ile iktidarı ele geçirdi.

NASA Ayda Su Bulunduğunu Açıkladı (2009)

Ayda su olup olmadığını öğrenmek isteyen NASA10 Ekim 2009’da ayda bomba patlattı. Sonuçları 13 Kasım 2009’da açıklayan NASA ayda önemli miktarda su bulunduğunu söyledi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1805- Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu, Viyana’ya girdi.

1885- Sırp-Bulgar Savaşı başladı.

1907- Paul Corno ilk helikopter uçuşunu başardı.

1920- Milletler Cemiyeti’nin Cenevre’deki açılışına 41 ülkeden 5 bin temsilci katıldı.

1945- De Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanı seçildi.

1960- Milli Birlik Komitesi’nin 14 üyesi, komiteden atıldı. Bu kişiler yurtdışına gönderildi.

1976- BM Genel Kurulu, Kıbrıs’taki bütün yabancı askerlerin çekilmesini ve mültecilerin yerlerine dönmesini öngören tasarıyı kabul etti.

1983- YSK, 12 Eylül 1980’den sonra yapılan ilk seçimin kesin sonuçlarını açıkladı: ANAP 211, HP 117, MDP 71 milletvekili çıkardı.

2002 - Irak, silah denetçilerinin ülkeye dört yıl aradan sonra dönmesini öngören BM kararını kabul etti.

2007 - İlk kez bir İsrail Cumhurbaşkanı, Şimon Peres, TBMM'de konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018, 07:29