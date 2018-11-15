TARİHTE BUGÜN (15 Kasım): Filistin Devleti bağımsızlığını ilan etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYLARI

Filistin Devleti Bağımsızlığını İlan Etti (1988)

1987 de başlayıp 1992’ye kadar devam eden intifada sırasında Cezayir'de toplanan Filistin Ulusal Konseyi, 15 Kasım 1988 günü bağımsız Filistin devletini ilan etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kuruldu (1983)

Kıbrıs konusunda Rumların uzlaşmaz tutumları ve sorunu kendi istedikleri şekilde çözmek için çalışmaları Kıbrıs Türklerini kendi kararlarını almaya itti. Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi 15 Kasım 1983 günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulduğunu ilan etti. İlk cumhurbaşkanı olarak da Rauf Denktaş seçildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Limni Adası İçin Venediklilerle Savaş Yapıldı (1657)

Kaptan-ı Derya Topal Mehmet Paşa ile Limni adasındaki Venedik ordusu arasındaki savaşı 15 Kasım 1657’de Osmanlılar kazandı. Venedikliler bu savaş sonunda 65 gündür savundukları Limni adasını teslim ederek adadan ayrıldılar.

Patrona Halil Ve arkadaşları Ortadan Kaldırıldı (1730)

Patrona Halil önderlik ettiği isyanla Lale Devrini sona erdirmişti. Bu isyan nedeniyle devlet merkezinde nüfuz sağlamıştı. Ancak ona karşı duyulan rahatsızlık günden güne arttı. Bazı devlet adamları ve yeniçerilerin tertibi ile 15 Kasım 1730’da saraya çağrıldı, silahdan arındırıldı ve huzura çıkmak için beklerken birdenbire saldırıya uğrayarak öldürülmüştür. Kendisinden sonra adamları da aynı akibete uğradılar.

Abisi boğduruldu, II.Mahmut tek padişah adayı kaldı (1808)

Alemdar Mustafa Paşa’yı ortadan kaldırmayı başaran isyancılar II.Mahmud’u hedef aldılar. Bunun üzerine padişahın ağabeyi ve alternatifi Sultan Mustafa 15 Kasım 1808’de boğduruldu. Hayatta II.Mahmut’tan başka hanedandan erkek üye kalmamıştı. Hatta isyancılar padişahın kız kardeşini onun yerine geçirmeyi bile düşündüler.

İranlılar Osmanlı Devletinin Durumundan Yaralanmak İstedi (1821)

Osmanlı Devletinin Yunan isyanı gailesi ile uğraştığı bir dönemde bu durumdan yararlanmak isteyen İranlılar 15 Kasım 1821’de bir kısım doğu illerini işgal ettiler. İran ordusu içerisinde kolera salgınının baş göstermesi üzerine barış isteyerek çekildiler.

Kıbrıslı Rumlar Adada Bulunan Türklere Karşı Katliam Başlattı (1967)

Rum kuvvetleri Grivas komutasında 15 Kasım 1967’de Boğaziçi ve Geçitkale köylerine saldırdı. Bu köyleri ele geçirdiler ve pek çok Türkü katlettiler. Adada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri alarma geçti. Türk savaş uçakları Kıbrıs üzerinde alçak uçuş yaptı.

İstanbul’da Sinagog Saldırıları (2003)

İstanbul’da Bomba yüklü araçlarla 15 Kasım 2003'te Neve Şalom Sinagogu ve Beth İsrael Sinagoguna intihar saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 27 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

1638- Osmanlı ordusu Bağdat’ı kuşatmaya başladı.

1889- Brezilya’da monarşi devrildi ve cumhuriyet kuruldu.

1956- Orta Doğu Teknik Üniversitesi kuruldu.

1960- Nükleer silah taşıyan ilk denizaltı USS George Washington, Güney Carolina Charleston’da suya indirildi.

1969- Washington DC’de çeyrek milyon kişi Vietnam Savaşı’na karşı gösteri yaptı.

1977- Türk atleti Veli Ballı, Pakistan’da yapılan Uluslararası Atletizm Yarışmaları’nda ‘’Maraton’’ dalında birinci oldu.

1988 - Başbakan Turgut Özal, Türkiye'nin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.

1995 - Türkiye Millî Futbol Takımı İsveç'le berabere kaldı. Böylece, ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanıldı.

2007- Yazar Ahmet Altan'ın genel yayın yönetmenliğinde ve Düşünmek taraf olmaktır sloganı ile yayınlanan günlük Taraf gazetesi yayına başladı.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2018, 07:19