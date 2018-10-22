TARİHTE BUGÜN (22 Ekim) : Osmanlı Macaristan'ın Kanije Kalesi'ni fethetti

Tarihte bugün, Osmanlı ordusunun, Macaristan'ın Kanije Kalesi'ni fethetmesi, Amasya Protokolü imzalanması ve Chester Carlson'un fotokopi makinesini icat etmesi var..

TARİHTE BUGÜN (22 Ekim) : Osmanlı Macaristan'ın Kanije Kalesi'ni fethetti

1600    Osmanlı ordusu, Macaristan'ın Kanije Kalesi'ni fethetti.
1919    Mustafa Kemal ile İstanbul Hükümeti'nin Bahriye Nazırı arasında Amasya Protokolü imzalandı.
1937    Tunceli'de 21 Mart gecesi başlayan ayaklanma bastırıldı.
1938    Chester Carlson fotokopi makinesini icat etti.
1947    ABD yardımının ilk partisi geldi. Bu yardımlarla İstanbul-Ankara karayolunun yapımına başlanacağı açıklandı.
1967    Apollo 7 uzay aracı, dünya yörüngesinde 163 kez döndükten sonra Atlantik Okyanusu'na sorunsuz indi.
1976    Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) kuruldu.
1980    Ömer Kavur'un filmi Yusuf ile Kenan, Milano'da 1. oldu.
1988    Barış Manço'nun tv programı 7’den 77’ye TRT'de başladı.
1988    Diyarbakır Askeri Cezaevi eski komutanı Binbaşı Oktay Yıldıran İstanbul'da öldürüldü.
1997    Kültür Bakanlığı, Oscara gidecek film olarak, Şener Şen’in başrolünü oynadığı Eşkıya’yı seçti.
2005    Tüm Eurovision Şarkı Yarışmalarının en iyi şarkısı, ABBA grubunun 1974 yılında yarıştığı Waterloo seçildi.
2009    Windows 7, resmi olarak piyasaya çıktı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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