TARİHTE BUGÜN (22 Ekim) : Osmanlı Macaristan'ın Kanije Kalesi'ni fethetti

1600 Osmanlı ordusu, Macaristan'ın Kanije Kalesi'ni fethetti.

1919 Mustafa Kemal ile İstanbul Hükümeti'nin Bahriye Nazırı arasında Amasya Protokolü imzalandı.

1937 Tunceli'de 21 Mart gecesi başlayan ayaklanma bastırıldı.

1938 Chester Carlson fotokopi makinesini icat etti.

1947 ABD yardımının ilk partisi geldi. Bu yardımlarla İstanbul-Ankara karayolunun yapımına başlanacağı açıklandı.

1967 Apollo 7 uzay aracı, dünya yörüngesinde 163 kez döndükten sonra Atlantik Okyanusu'na sorunsuz indi.

1976 Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) kuruldu.

1980 Ömer Kavur'un filmi Yusuf ile Kenan, Milano'da 1. oldu.

1988 Barış Manço'nun tv programı 7’den 77’ye TRT'de başladı.

1988 Diyarbakır Askeri Cezaevi eski komutanı Binbaşı Oktay Yıldıran İstanbul'da öldürüldü.

1997 Kültür Bakanlığı, Oscara gidecek film olarak, Şener Şen’in başrolünü oynadığı Eşkıya’yı seçti.

2005 Tüm Eurovision Şarkı Yarışmalarının en iyi şarkısı, ABBA grubunun 1974 yılında yarıştığı Waterloo seçildi.

2009 Windows 7, resmi olarak piyasaya çıktı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net