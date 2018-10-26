TARİHTE BUGÜN (26 Ekim): Haçova Savaşı kazanıldı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Haçova Savaşı Son Anda Kazanıldı (1596)

Bizzat padişah III. Mehmet’in iştiraki ile sefere çıkmış olan Osmanlı ordusu yaklaşık iki kat kalabalık olan Alman takviyeli Avusturya ordusu ile Haçova’da 26 Ekim 1596’da karşılaştı. Savaş çok çetin geçti. Düşman askerleri padişahın bulunduğu bölgeye kadar sokuldu. Ancak Hoca Sadettin Efendi’nin soğukkanlı tavrı ve aşçılar dahil geri hizmet birliklerinin taze kuvvet gibi ellerine geçirdikleri eşyalarla düşmana saldırması savaşın kazanılmasını sağladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Trabzon Rum İmparatorluğu Sona Erdi (1461)

Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında o zamana kadar hiç Türk hakimiyetine girmemiş olan Trabzon’a doğru sefere çıktı. Donanma Trabzon limanına geldiği tarihlerde Fatih Sultan Mehmet’te zorlu dağları aşarak karadan Trabzon’u kuşatmıştı. Trabzon Rum İmparatoru direnmenin fayda sağlamayacağını görerek şehri 26 Ekim 1461 günü teslim etti.

İlk Türk Milli Maçı Oynandı (1923)

İlk Türk Milli futbol karşılaşması Türkiye ile Romanya arasında 26 Ekim 1923 tarihinde oynandı. Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Osmanlı Devleti Uluslararası Müdahaleye Boyun Eğdi (1905)

Büyük devletler Makedonya bölgesindeki Osmanlı maliyesinin kontrolü için 26 Ekim 1905’te uluslar arası bir komisyon kurulmasına karar verdiler. Bu durumu kabul etmeyen Osmanlı Devleti’ne gözdağı vermek için Midilli adasını işgal ettiler. Çaresiz kalan Osmanlı Devleti bu durumu kabullenmek zorunda kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Bir İlk Gerçekleşti (1984)

Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan, istifa etmeyince, Başbakan Turgut Özal’ın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 26 Ekim 1984’te görevinden alındı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir bakan azledildi.

Ürdün İle İsrail Arasında Savaş Durumu Sona Erdi (1994)

Ürdün ile İsrail arasında 26 Ekim 1994 tarihinde de bir "barış anlaşması" imzalandı ve iki devlet arasındaki savaş durumuna son verildi. Bu anlaşma ile karşılıklı olarak sınırlar açıldı ve iki ülkenin karşılıklı başkentlerinde büyükelçilikler açılması ile diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kararlaştırıldı.

Rus Özel Güçleri Kanlı Bir Müdahale ile Rehineleri Kurtardı (2002)

Dünya kamuoyunun dikkatini Çeçenistan üzerine çekmek isteyen i 50 kadar Çeçen mücahit Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dubrovka Merkez Tiyatrosu'nda 600’ün üzerinde kişiyi rehin almasıyla başlayan eylem 26 Ekim 2002’de Rus Alfa güçleri tarafından kanlı bir şekilde sona erdirildi. Kimyasal silahla yapılan müdahale sırasında 120 civarında rehine 40’ın üzerinde eylemci öldü.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1863- Uluslararası Kızıl Haç organizasyonu Cenova’da kuruldu.

1905- Kuzey Avrupa ülkeleri Norveç ve İsveç ayrıldılar.

1922- İsmet İnönü, Lozan Konferansı öncesinde Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

1924- Kazım Karabekir Paşa, Birinci Ordu Müfettişliğinden ayrıldı; artık milletvekili olarak çalışacağını bildirdi.

1932- ‘’Yo yo’’ oyuncağı İstanbul’da büyük ilgi uyandırdı.

1933- Cumhuriyetin 10. yılı dolayısıyla Genel Af Kanunu çıkarıldı.

1938- Du Pont, ilk sentetik naylon fibere adını verdi.

1961- Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı seçildi.

1966- Kuzey Atlantik Konseyi, NATO karargahını Brüksel’e taşımayı kararlaştırdı.

1967- Şair, yazar Ali Cenap Yöntem, 80 yaşında öldü.

1974- Kurtuluş Savaşı komutanlarından Orgeneral Fahrettin Altay 94 yaşında İstanbul’da öldü.

1975- Enver Sedat, ABD’ye resmi ziyarette bulunan ilk Mısır Devlet Başkanı oldu.

1991- Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak sınırından girerek operasyona başlattı.

1995 - İslami Cihat lideri Fathi Şikaki, Malta'daki otelinde Mossad ajanları tarafından öldürüldü.

1995 - Demokrasi Partisi (DEP) davası karara bağlandı. Yargıtay Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Selim Sadak'ın 15'er yıl, Mahmut Alınak ve Sırrı Sakık'ın 3'er yıl 6'şar ay hapis cezasını onayladı. Cezaları bozulan Ahmet Türk ve Sedat Yurttaş tahliye edildi.

2002 - Moskova'daki rehin eylemi, 50 Çeçen ile 118 rehinenin ölümüne neden olan bir operasyonla sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2018, 16:07