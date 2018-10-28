TARİHTE BUGÜN(28 Ekim): Türkiye'nin ilk nüfus sayımı yapıldı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Türkiye Cumhuriyetinin İlk Nüfus Sayımı Yapıldı (1927)

28 Ekim 1927 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti döneminin ilk nüfus sayımı yapıldı. Bu sayıma göre ülke nüfusu 13 milyon 648 bin iki yüz yetmiş olarak belirlenmişti. Tarihimizin ilk nüfus sayımı ise II.Mahmut tarafından 1831 tarihinde yapılmıştı. Bu ilk nüfus sayımında sadece Müslüman erkekler sayılmıştı. Amaç asker ve vergi verebileceklerin tespiti edilmesiydi. 1935’ten itibaren her 5 yılda bir düzenli olarak nüfus sayımları 1990 yılına kadar yapılmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Safevi Ordusu Yenildi (1585)

Aynı yıl içerisinde Tebriz yakınlarında Osmanlı ordusu ile Safevi ordusu arasında yapılan beşinci savaş olan Şenbi Gazan savaşını 28 Ekim 1585‘te Osmanlılar kazandı. Savaşın sonunu Osmanlı Sipahilerinin şiddetli taarruzu belirlemişti.

Sipahiler Sultan İbrahim’in İntikamını Almak İstediler (1648)

Sultan İbrahim’in feci bir şekilde katledilmesi ve arkasından yeniçerilerin hakimiyeti ellerine geçirmeleri rahatsızlığı artırdı ve sonunda sipahiler ayaklandılar. Bu ayaklanma sırasında 28 Ekim 1648’de sipahileri de ezen yeniçeriler padişahın çocuk olmasını da avantaj olarak kullanıp tamamen kontrolü ele aldılar.

Fransa’nın Hediyesi Özgürlük Heykeli Açıldı (1886)

ABD’nin simgesi sayılan ‘’özgürlük heykeli’’ 28 Ekim 1886’da büyük bir törenle açıldı. ABD'nin New York şehrindeki Özgürlük adası üzerinde bulunan heykel ABD’ye 100.kuruluş yıldönümü nedeniyle Fransa tarafından hediye edilmişti.

Osmanlı Donanması Rus Limanlarını Bombaladı (1914)

Amiral Souchon komutasındaki Osmanlı donanması içerisinde Almanlardan satın alındığı açıklanan Yavuz ve Midilli gemileri de olduğu halde Karadeniz’e açıldı ve 28-29 Ekim gecesi Rusya’nın Odesa ve Sivastopol limanlarını topa tuttu. Bu olay ile artık Osmanlı Devleti fiilen I. Dünya savaşına girmiş oldu.

İtalya’da ‘’Kara Gömleklilerin’’ Yürüyüşü Başladı (1922)

İtalya I. Dünya savaşında hem yıpranmış hem de istediğini elde edememişti. Genel olarak ülkede maddi ve manevi bir çöküntü dönemi yaşanıyordu. Mussolini bu ortamdan istifade ederek lideri olduğu Faşist Partiyi güçlendirdi. 28 Ekim 1922’de Mussolini partisinin mensupları olan ‘’kara gömleklileri’’Napoli’den Roma’ya doğru yürüyüşe geçirdi.

Mustafa Kemal "Yarın Cumhuriyet'i ilân edeceğiz!" Dedi (1923)

Mustafa Kemal Paşa,28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü'nde verdiği akşam yemeğinde, hazır bulunanlara "Yarın Cumhuriyet'i ilân edeceğiz!"açıklamasında bulundu. Gece İsmet Paşa ile Anayasa'nın bazı maddeleri hakkında değişiklik teklifi içeren kanun teklifini hazırladılar.

Kruşçev’den Kennedy’ye Silahsızlanma Teklifi (1962)

Küba krizinin atlatılmasından sonra aynı durumun bir daha yaşanmaması için SSCB lideri Kruşçev 28 Ekim 1962’de barışı kalıcı olarak korumak için silahsızlanma ve nükleer silahların azaltılmasını teklif eden mesajını ABD başkanı Kennedy’ye iletti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1937- Başbakan İsmet İnönü, Ankara’da paraşüt kulesinin açılışını yaptı.

1938- Ankara Radyosu hizmete girdi.

1949- Eğitimci ve siyaset adamı Naif Atuf Kansu öldü.

1960- Milli Birlik Komitesinin 147 öğretim üyesini görevden alınmasını protesto eden İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Fikret Narter görevlerinden istifa ettiler.

1962- Küba Füze Krizi: Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev, Küba’daki füze üslerini kaldıracaklarını açıkladı.

1977- Karikatürcü ve çizgi roman çizeri Ratip Tahir Burak 73 yaşında İstanbul’da öldü.

1998- Esenboğa Havalimanı, tarihinde ilk kez aynı gün 13 cumhurbaşkanı ağırladı. Yabancı ülke cumhurbaşkanları, Cumhuriyetin 75. Yılı törenleri için Başkente geldiler.

2009 - Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir pazar yerinde araca yerleştirilen bomba patladı; 105 kişi ölü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2018, 09:00