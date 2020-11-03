Tarihte Bugün (3 Kasım): Susurluk kazası yaşandı

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Anayasal Düzene Geçişin İlk Adımı ‘’Tanzimat Fermanı’’ (1839)

Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa tarafından Avrupa örnek alınarak düzenlenen Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) törenle ilan edildi. Böylece Türk tarihinde anayasal düzene geçişin ilk adımı atıldı ve ilk kez padişah kanun gücünü tanıdı. Bu düzenlemenin amaçlarından en önemlisi Mısır İsyanı konusunda Avrupa devletlerinin desteğini alabilmekti. Bu ferman ile 1876 II.Meşrutiyet’in ilanına kadar sürecek olan Tanzimat Dönemi de başlamış oldu.

GÜNÜN KİŞİSİ

Hazreti Ömer (581-644)

Müslüman olmadan önce Mekke müşrikleri arasında saygın bir kişiliğe sahipti. Peygamberimizi öldürmek amacıyla yola çıkmış fakat Müslüman olmuştu. Onun İslamiyeti kabul etmesi Müslümanlara büyük bir güç kazandırmıştı. Hz. Ebubekir’in arkasından ikinci halife olarak İslam Devleti’nin başına geçti. Adalete verdiği büyük önem ile tanınan Hz. Ömer zamanında İslam Devleti’nin sınırları İran, Suriye ve Mısır’ı içine alacak kadar genişlemişti.

Hz Ömer, İranlı Ebu Lü’lü Firuz adında Yahudi bir köle tarafından sabah namazını kılarken 3 Kasım 644’te altı yerinden hançerlenerek şehid edildi. Hz Ömer baygın şekilde evine kaldırıldıktan bir süre sonra kendine gelince “Katilim kimdir? diye sordu. Ebu Lü’lü Firuz olduğu söylenince “Allah’a şükürler olsun ki bir Müslüman tarafından vurulmadım” diyerek şükretti. Katil yakalanamadan intihar etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Sinop Alındı (1214)

Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı İzzettin Keykavus Anadolu ticareti için son derece önemli bir liman şehri olan Sinop’u ele geçirmek için planlar yaptı ve sonunda şehri karadan ve denizden kuşatıp Rumları 3 Kasım 1214’te teslim olmak zorunda bıraktı.

Mehmet Ali Paşa’nın Suriye Hakimiyetine Son Verildi (1840)

Akka kalesi önünde yapılan savaşta İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu 3 Kasım 1840’da yenildi. Durumun ciddiyetini kavrayan Mehmet Ali Paşa Mısır’a çekilerek Londra Antlaşmasına uyacağını bildirdi.

Yıldırım Orduları komutanı Mustafa Kemal’in Emri (1918)

Yıldırım Orduları Grup Kumandanı Mustafa Kemal; Mondros Ateşkes Antlaşmasının bir çok maddesinin art niyetli olarak hazırlandığını düşünüyordu. Önce bu konuda İstanbul’a tereddütlerini dile getiren bir yazı gönderdi. Arkasından 3 Kasım 1918’deemrindeki 2. ve 7. Ordulara bu konuda bir uyarı emri gönderdi.

İngilizler Musul’a Girdi (1918)

Mondros Ateşkes Antlaşmasından hemen sonra İngiliz kuvvetleri 3 Kasım 1918’de Musul’u işgal ettiler. Musul Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra ilk işgal edilen yer oldu. Musul’da bulunan 6. Ordu kumandanı Ali İhsan Paşa herhangi bir karşı koyma girişiminde bulunmadı.

Salang Tüneli Faciası Yaşandı (1982)

Hindukuş dağlarından geçen ve Afganistan'ın kuzey ve güneyini birbirine bağlayan Salang tünelinde 3 Kasım 1982’de çıkan yangında iki bin civarında insan öldü.

Susurluk Kazası Yaşandı (1996)

Susurluk’ta 3 Kasım 1996 tarihi akşamında meydana gelen trafik kazasın ülke gündeminin bi,rinci sırasını günlerce işgal etti. Kazada aynı araçta bulunan eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ile beraber 3 kişi ölmüş, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak yaralanmıştı. Ölenlerden birinin ‘’Mehmet Özbay’’ sahte kimlikli Abdullah Çatlı olduğunun ortaya çıkması büyük tartışmalara neden oldu. Hatta bu olay çeşitli eylemlere neden oldu.

AK Parti Seçimin Galibi Oldu (2002)

Recep Tayyip Erdoğan’ın katılamadığı 3 Kasım 2002 milletvekili Genel Seçimleri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) zaferi ile sonuçlandı. AKP, seçimlerden yüzde 34.28 oy oranı ve 363 milletvekili çıkardı. CHP ise %19 oy oranı ile 178 milletvekili çıkarabildi ve muhalefette kaldı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1493- Kristof Kolomb, ikinci seyahatinde Karayip Adaları’nı keşfetti.

1888- Londra’da Karındeşen Jack, son kurbanını öldürdü. 2002 yılında cinayet romanları yazarı Patricia Cornwell, araştırmaları sonucu Karındeşen Jack’in, İngiliz empresyonist ressam Walter Richard Sickert (1860-1942) olduğunu iddia etti.

1912- Tamamı metalden yapılmış ilk uçak, Fransa’da, pilotlar Ponche ve Prinard tarafından uçuruldu.

1921- New York’ta süt taşıyıcıları greve gitti ve binlerce galon süt, New York caddelerine döküldü.

1936- Ankara’da Çubuk Barajı açıldı.

1957- Sovyetler Birliği, ikinci yapay uydu Sputnik 2’yi yörüngesine fırlattı. Bu uyduda, uzaya giden ilk hayvan olan Laika adlı köpek de bulunuyordu.

1969- Fenerbahçe’nin ve Milli Takım’ın unutulmaz kaptanı Zeki Rıza Sporel öldü.

1971- Tarihi Tepebaşı Tiyatrosu, yangın sonucu harap oldu.

1983- Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı’nın temeli atıldı.

1986- Zaman gazetesi yayın hayatına başladı.

1991- İsrail ve Filistin yetkilileri arasındaki ilk yüz yüze görüşmeler, Madrid’de başladı.

1992- İllionis’te Demokrat Carol Moseley-Braun, ABD Senatosu’na seçilen ilk siyah kadın oldu.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 11:06