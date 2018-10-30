TARİHTE BUGÜN(30 Ekim): Birüssebi (Bhersheva) Savaşı

Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI



Birüssebi (Bhersheva) Savaşı'nın 100. yılı (1917)



1917'de İngiliz general Edmund Allenby önderliğindeki Osmanlı güçlerine yapılan saldırı, İngiliz İmparatorluğunun Gazze'de aylardır süregelen mücadelelerden sonra güney Filistin'i kontrol etmesini ve Kudüs'e doğru ilerlemesini sağladı.



http://www.dunyabulteni.net/manset/408977/birussebi-savasinin-100-yili

Martin Luther Protestanlık Hareketini Başlattı (1517)



Alman din adamı Martin Luther başta cennetten yer satma (endüljans)olmak üzere Katolik kilisesinin yanlışlarını içeren doksan beş maddelik bildirisini 31 Ekim 1517’de Wittenberg Kilisesinin duvarına astı. Böylece Protestanlık hareketi başlamış oldu. Martin Luther’in fikirleri kısa sürede Katolik Avrupa’yı altüst etti. Savaşlar ve iç karışıklıklar yıllarca sürdü. Reform süreci başladı. Katolik dünyasında yeni mezhepler ortaya çıktı.

GÜNÜN KİŞİSİ



Sütçü İmam (1878-1922)



Sütçü İmam, Kahramanmaraş'ta Kurtuluş hareketini 31 Ekim 1919'da düşmana ilk kurşunu atarak başlatan kişidir. Geçimini temin etmek için süt sattığından adı Sütçü İmam olarak anılmaktadır. Sütçü İmam Fransız işgali sırasında Fransız ordusuna mensup bir Ermeni askerinin “Burası artık Türk memleketi değildir. Fransız müstemlekesinde peçe ile gezilmez!” diyerek Türk kadınlarına sataşması üzerine dayanamamış ve ateş açmıştır. Bu olay Kahramanmaraş’ta direnişinde başlangıcı olmuştur. Sütçü İmam Fransız işgali sonrası Belediye’de Ramazan topu görevlisi iken kaza sonucu yaralanmış ve 25 Kasım 1922 tarihinde vefat etmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI



Ruslar Sırpların İmdadına Yetişti (1876)



İsyan eden Sırpları Osmanlı Devleti kesin olarak yendi. Ancak Ruslar Sırpların imdadına yetiştiler. Balkanlarda Osmanlı Devletinin tam hakimiyet sağlamasını istemeyen Rusya 31 Ekim 1876’da Osmanlı Devletine 48 saatlik bir ültimatom verdi. Rusların isteği ile Osmanlı Devleti Sırbistan ve Karadağ ile ateşkes imzaladı.

Sütçü İmam Maraş’ta Fransızlara İlk Kurşunu Sıktı (1919)



Kadınları rahatsız eden Fransız askerlerine ilk kurşunu Sütçü İmam 31 Ekim 1919’da sıktı. Böylece Sütçü İmam Maraş direnişini de başlatmış oldu.



İngiltere Muharebesi Bitti (1940)

Alman uçakları 1940 Ağustosundan itibaren İngiltere’yi yoğun şekilde bombaladı. İngiltere’yi teslim olmaya razı edemeyen Almanya kendisi için ağır sonuçlar ortaya çıkmaya başlayınca 31 Ekim 1940’da bu bombardımanı durdurdu. Almanya bu bombardıman sırasında 1700 civarında uçak kaybetmişti.



Rauf Denktaş Tutuklandı (1967)



Makarios Türkiye’de bulunan Rauf Denktaş’ın Kıbrıs’a dönmesini yaskladı ve geldiğinde tutuklanacağını bildirdi. Kıbrıs’ta ki olaylar üzerine gizlice adaya giden Denktaş 31 Ekim 1967’de tutuklandı. Bu durum Kıbrıs’taki gerginliği iyice arttırdı.



ABD Vietnam’dan Kurtulma Yolları Arıyor (1968)



Başkan Johnson Vietnam’dan kurtulma yolları aramaya başladı. Kuzey Vietnam ile Paris’te barış görüşmelerine başlayan ABD 31 Ekim 1968’de Vietnam’a yönelik hava bombardımanını durdurdu.



İndira Gandhi Öldürüldü (1984)



Hindistan’ın ilk başbakanı Nehru’nun kızı olan Hindistan Başbakanlarından İndira Gandhi 31 Ekim 1984’de Yeni Delhi’de Sih muhafızları tarafından öldürüldü. O’nun ölümü ile çıkan olaylarda 2000 civarında Sih öldürüldü.



Turgut Özal Cumhurbaşkanı Seçildi (1989)

TBMM 31 Ekim 1989 tarihinde muhalefetin katılmadığı 3. tur oylamada Turgut Özal’ı 263 oy ile cumhurbaşkanı seçti. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1922- Mussolini İtalya Başbakanı oldu.

1952- ABD, ilk hidrojen bombası denemesini Marshall adalarında yaptı.

1963- Askeri Yargıtay, Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer’in idamını onayladı.

1963- 50. kez milli formayı giyen Fenerbahçeli futbolcu Lefter Küçükandonyadis’e şeref madalyası verildi.

1992- Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyindeki terör üssü Haftanin kampını ele geçirdi.

1992- Vatikan, dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü söyleyen Galileo’nun haklılığını teslim etti.

1997- Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, 18 Kasım 1992 tarihli belge yerine kaim olmak üzere, yeniden düzenlenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi uygun bulundu.

2000 - Yatağan Termik Santrali çevresinde hava kirliliği sınır değerleri aştı, santralin 3 ünitesi durduruldu, ilçe halkına "sokağa çıkmayın" çağrısı yapıldı.

2010 - Taksim'de bomba patladı. Taksim Meydanı'nda sürekli görev yapan çevik kuvvet ekibine saldırı düzenlendi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 07:31