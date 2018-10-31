TARİHTE BUGÜN (31 Ekim): Sütçü imam ilk kurşunu sıktı

Tarihte bugün 475 yılında Romulus Augustus'un Roma İmparatoru ilan edilişi, 1517 yılında Martin Luther'in Wittenberg'de 95 tezini kilise kapısına asarak Protestanlığı ilan edişi var...



475 - Romulus Augustus Roma İmparatoru ilan edildi.

1517 - Martin Luther, Wittenberg'de 95 tezini kilise kapısına asarak Protestanlığı ilan etti.

1831 - Takvim-i Vekayi yayına başladı.

1864 - Nevada, ABD'nin 36. eyaleti oldu.

1876 - Hindistan'da dev kasırga: 200 binden fazla kişi öldü.

1892 - Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes'un maceralarını yayınlamaya başladı.

1918 - Güneydoğu Avrupa'da Banat bölgesinde kısa ömürlü Banat Cumhuriyeti kuruldu.

1919 - Sütçü İmam, Kahramanmaraş'ta Fransız işgalcilere ilk kurşunu attı.

1922 - Mussolini İtalya Başbakanı oldu.

1924 - Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet'in 1. yıl dönümünde, "Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir" dedi.

1926 - Amerikalı ünlü illüzyonist Harry Houdini geçirdiği apandisit sonucunda gelişen karın zarı iltihabı ve kangren nedeniyle öldü.

1951 - Yaya geçidi çizgileri ilk kez Birleşik Krallık'ın Berkshire kentinde kullanılmaya başlandı.

1952 - ABD, ilk hidrojen bombası denemesini Marshall Adalarında yaptı.

1956 - Süveyş Krizi: Birleşik Krallık ve Fransa, Süveyş Kanalı'nın tekrar açılmasını sağlamak için Mısır'ı bombalamaya başladı.

1961 - Sovyetler Birliği Komünist Partisi 25. Kongresi'nde, geçmişteki hataları nedeniyle suçlanan Josef Stalin'in naaşı Moskova Kızıl Meydan'daki Lenin'in mozolesinden çıkarıldı ve Kremlin Duvarı Mezarlığına defnedildi.

1963 - Askerî Yargıtay, Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Osman Deniz ve Erol Dinçer'in idamını onayladı.

1963 - 50. kez millî formayı giyen Fenerbahçeli futbolcu Lefter Küçükandonyadis'e şeref madalyası verildi.

1967 - Kıbrıs Türklerinin, Rum çetelerinin saldırılarına maruz kaldığı günlerde, Rauf Denktaş gizlice Ada'ya girdi.

1970 - Türkiye İşçi Partisi Büyük Kongresi Behice Boran'ı Genel Başkan seçti.

1972 - Eskişehir yakınlarında bir yolcu treni ile bir yük treni çarpıştı, 30 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

1984 - Hindistan Başbakanı İndira Gandhi, iki sih güvenlik görevlisinin düzenlediği suikast sonucu öldürülünce çıkan isyanlarda yaklaşık 2000 masum sih öldü.

1989 - Turgut Özal, 263 oyla Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı seçildi.

1992 - Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK üssü Haftanin kampını ele geçirdi.

1992 - Vatikan, Dünyanın Güneşin çevresinde döndüğünü söyleyen Galileo'nun haklılığını teslim etti.

1994 - Bir Amerikan yolcu uçağı İndiana'da düştü: 68 kişi öldü.

1996 - Bir Brezilya yolcu uçağı Sao Paulo'da (Brezilya) düştü: 98 kişi öldü.

1997 - Millî Güvenlik Kurulu toplantısında, 18 Kasım 1992 tarihli belge yerine kaim olmak üzere, yeniden düzenlenen Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi uygun bulundu.

1998 - Irak, BM silah denetleyicileri ile iş birliği yapmayacağını açıkladı.

1999 - New York'tan Kahire'ye giden Mısır Hava Yollarına ait bir yolcu uçağı Massachusetts açıklarında düştü: 217 kişi öldü.

2000 - Singapur Hava Yollarına ait Boeing 747 tipi bir yolcu uçağı kalkış sırasında düştü: 83 kişi öldü.

2000 - Antonov tipi bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra kuzey Angola'da infilak etti: 50 kişi öldü.

2000 - Yatağan Termik Santrali çevresinde hava kirliliği sınır değerleri aştı, santralin 3 ünitesi durduruldu, ilçe halkına "sokağa çıkmayın" çağrısı yapıldı.

2010 - Taksim'de bomba patladı. Taksim Meydanı'nda sürekli görev yapan çevik kuvvet ekibine saldırı düzenlendi.

2011 - Sembolik olarak Dünya'nın 7 milyarıncı insanının doğumu.

2012 - Taksim Yayalaştırma Projesi inşaatı başladı.

2015 - Rus Metrojet Havayolları'na ait yolcu uçağı Mısır'dan Rusya'ya giderken havalandıktan 23 dakika sonra 214 yolcu ve 7 mürettebatla Sina Yarımadası'na düştü. 224 kişi acı olayda hayatını kaybetti.