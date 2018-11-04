TARİHTE BUGÜN (4 Kasım): İran'daki ABD elçiliğinde 63 kişi rehin alındı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

İran’da ABD Büyükelçiliğine Giren Öğrenciler 63 Kişiyi Rehin Aldı (1979)

İran’da Humeyni taraftarı olan öğrenciler 4 Kasım 1979 günü ABD elçiliğini bastılar. Öğrenciler elçilikte bulunan 63 kişiyi rehin aldılar. Öğrenciler ABD’de kanser tedavisi gören devrik İran şahının teslim edilmesini istiyorlardı. Böylece ABD ile İran arasındaki rehine krizi başlamış oldu.ABD İran’a karşı uluslar arası alanda siyasi ve ekonomik baskı yaparak bu sorunu çözmeye çalıştı. Hatta başarısız bir de rehine kurtarma operasyonu düzenlendi. Fakat hiç birisinde başarı sağlanamadı. İran devrik Şahın kendisi ile birlikte paralarının da tesliminde ısrar ediyordu. İran-Irak savaşının başlaması İran’ın tavrını değişmesinde önemli etki yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Haydarpaşa Garı Açıldı (1909)

Yapımı dokuz yıl süren ‘’Asya’nın Kapısı’’ olarak adlandırılan Haydarpaşa garı 4 Kasım 1909’da açıldı. Planı Alman mimarlar Otto Ritter ve Helmuth Conu tarafından hazırlanmış ve Almanlar tarafından inşa edilmiştir. Bina batı mimari anlayışına göre inşa edilmiş, binanın cephesinde ise limon küfü rengindeki Lefke taşı kullanılmıştır.

Son Osmanlı Hükümeti Görevi Bıraktı (1922)

TBMM tarafından saltanatın kaldırılması kararı ile artık meşruiyetini yitiren son Osmanlı hükümeti başkanı sadrazam Tevfik Paşa 4 Kasım 1922’de görevinden istifa etti.

Almanya İran Pazarına Girebilme Hakkı Kazandı (1910)

Almanya ile Rusya Yakındoğu çıkarları konusunda bir antlaşmaya giderek 4 Kasım 1910’da Potsdam Antlaşmasını imzaladılar. Böylece Almanya o güne kadar İngiltere ve Rusya’nın tekelinde bulunan İran pazarına girebilecek bir konum elde etmiş oluyordu.

Almanya Üçlü İtilafı Zayıflatma Girişiminde Başarısız Oldu (1911)

Fransa’nın Fas’a yerleşmek istemesi Almanya ile arasında Fas bunalımını doğurdu. Almanya bu bunalımdan yararlanarak Akdeniz ve Atlas Okyanusundaki etkinliğini arttırarak itilaf devletleri arasındaki bağı zayıflatma girişiminde bulundu. Fakat bu olay İngiltere ile Fransa’yı daha da yakınlaştırdı. Almanya 4 Kasım 1911’de Fransa ile antlaşma imzalayarak bu girişiminden vazgeçti.

SSCB Tankları Budapeşte’ye Girdi Kuyruktaki Kadınlar Bile Tarandı (1956)

Macar Milli Ayaklanmasının giderek yayılması ve önlenememesi üzerine doğu bloğunda çatlak istemeyen SSCB yüzlerce tank ile 4 Kasım 1956’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye girdi. İsyanı bastırmak için oldukça acımasız davrandılar. Mesela gıda kuyruğundaki ev kadınlarının üzerine bile makineli tüfekle ateş açtılar. Bu kanlı müdahale ile Macar Milli ayaklanması bitirildi.

UNESCO Kuruldu (1946)

BM’ye üye 44 ülke tarafından Londra’da yapılan bir toplantı sonrasında 4 Kasım 1946 tarihinde merkezi Paris olarak kurulmasına karar verilmiştir. UNESCO’nun amacı; eğitim, bilim ve kültür alanında çalışmalar yaparak barışın ve güvenliğin korunmasına, insan hak ve özgürlüklerine katkıda bulunmak şeklinde ifade edilmiştir.

Almanların Feryadı ‘’Birleşmek İstiyoruz’’ (1989)

Almanya’nın birleşmesini isteyen Doğu Alman vatandaşları 4 Kasımda, Doğu Berlin’de bir milyon insanın katılımıyla Almanya’nın tarihindeki en büyük gösterilerden birini gerçekleştirdiler.

Emekli Binbaşı Ahmet Cem Ersever'in Cesedi Bulundu (1993)

Emekli Binbaşı Ahmet Cem Ersever’in cesedi elleri arkadan bağlanmış ve kafasına iki kurşun sıkılmış olarak 4 Kasım 1993 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulundu. Uzun süre Güney Doğu Anadolu’da Jandarma İshihbaratında çalışmış ve Eşref Bitlis’in ölümüne tepki olarak istifa etmişti. Çok önemli bilgileri açıklayacağını söylemesinden bir süre sonra öldürülmüştür.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1879- ABD’li James J. Ritty, yazarkasayı geliştirdi.

1922- Osmanlı devletinin resmi gazetesi Takvimi Vakayi yayınını durdurdu.

1922- İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi, Tutankamon’un mezarını keşfetti.

1937- Mark Twain Cemiyeti, Atatürk’e madalya verdi.

1940- İngiltere Girit’i işgal etti.

1950- Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Bildirisi’ni imzaladı.

1951- Din dersi, ilkokullarda ders programına alındı.

1981- YÖK Yasası kabul edildi.

1982- Şeyhülmuharririn Burhan Felek, 93 yaşında öldü.

1983- Gazeteci, Yazar ve siyaset adamı Doğan Avcıoğlu 57 yaşında öldü.

1984- Şair Ümit Yaşar Oğuzcan, 58 yaşında öldü.

1992 - ABD'de Demokrat aday Bill Clinton başkanlığı kazandı.

1995- 73 yaşındaki İsrail Başbakanı İzak Rabin, 27 yaşındaki sağcı bir öğrenci tarafından öldürüldü.

1995 - İzmir'de sel: 65 ölü, yüzden fazla yaralı.

2007 - TBMM 13 Ekim 2006 tarihli oturumunda 4 Kasım 2007 Pazar Günü genel seçim yapılmasına karar verdi.

2008 - ABD'de Demokrat aday Barack Obama başkanlığı kazandı ABD'nin ilk siyah başkanı oldu.

2009 - Rusya'nın Perm şehrindeki bir gece kulübünde, havai fişekli kutlamaların yol açtığı yangında 109 kişi öldü

2015- Tahir Elçi Diyarbakır Sur ilçesinde silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2018, 11:12