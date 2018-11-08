TARİHTE BUGÜN (8 Kasım): Selanik kaybedildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Selanik Kaybedildi (1912)

Balkan savaşları sırasında Makedonya’yı kaybeden Osmanlı Devleti, 8 Kasım 1912 günü Selanik’i de Yunan kuvvetlerine terk etmek zorunda kaldı. Selanik ilk olarak 1392’de Yıldırım Bayezit tarafından alınmıştı. Fetret devrinde bir ara elden çıkan Selanik II. Murat zamanında tam olarak hakimiyet altına alınmıştı. Selanik Osmanlı Devletinin Balkanlardaki en önemli şehirlerinden birisiydi. Selanik etnik ve dini kökenleri farklı insanların oluşturduğu zengin bir kültürel yapıya sahipti. Selanik şehri Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya açılan en önemli kapısıydı. Kültürel çeşitliliğin yanında siyasi olarak ta oldukça hareketliydi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kanuni Çok Sevdiği Halep’te (1553)

Kanuni Sultan Süleyman Nahcivan Seferi olarak bilinen üçüncü İran seferinde kışı geçirmek üzere 8 Kasım 1553’te çok sevdiği Halep şehrine geldi. Kanuni Halep şehrinde yaklaşık beş ay ikamet etti.

Karadağ ile Protokol İmzalandı (1858)

Karadağ Prensi bağımsızlık verilmesini istedi. Karadağ’ın bu isteğinin kabul edilmesi tüm Balkanların kaybına yol açabileceğini iyi bilen Osmanlı Devleti Karadağ üzerine ordu sevk etti. Büyük devletler hemen müdahaleci oldular ve Karadağ’ı ezdirmediler. İstanbul’da toplanan uluslar arası konferans da savaştan önceki durum esas alınarak 8 Kasım 1858’de bir protokol imzalandı.

Röntgeninin Temeli Olan X Işını Keşfedildi (1895)

Alman fizikçi Wilhelm Röntgen daha sonra kendi adıyla anılacak olan büyük bir keşif yaparak 8 Kasım 1895’te X ışınını keşfetti.

Çanakkale Boğazı Boşaltılmaya Başlandı (1918)

Mondros Ateşkes Antlaşması uyarınca itilaf devletlerine teslim edilecek olan Çanakkale Boğazı savunmasında görevli asker ve subaylar 8 Kasım 1918’de bölgeden tahliye edilmeye başladı. İlk gün Gülnihal vapuru ile 1500 civarında asker ve 50 civarında da subay İstanbul’a taşındı.

Afgan Kralı Nadir Şah Öldürüldü (1933)

Afgan kralı Nadir Şah başkent Kabil’de uğradığı suikast sonunda öldü. Nadir Şah’ın ölümünden sonra yerine oğlu kral oldu.

Atatürk İkinci Kez Komaya Girdi (1938)

Hastalığı iyice şiddetlenen Atatürk 8 Kasım 1938’de ölüm anına kadar devam edecek olan koma haline girdi.

ABD Kuvvetleri Kuzey Afrika Kıyılarına Çıktı (1942)

Almanya’nın İspanya üzerinden herhangi bir harekat yapmasını engellemek isteyen ABD kuvvetleri General Eisenhover komutasında 8 Kasım 1942’den itibaren Fas’ın Atlantik kıyılarına ve Cezayir kıyılarına çıkmaya başladı.

Berlin’de Irkçılık Protesto Edildi (1992)

Almanya’nın başkenti Berlin’de 8 Kasım 1992’de yaklaşık üç yüz elli bin kişinin katıldığı ırkçı şiddete karşı protesto mitingi yapıldı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1793- Louvre, Paris’te müze olarak açıldı. Louvre, 13. yüzyılın başlarında bir kale olarak inşa edilmişti.

1923- Adolf Schicklgruber (Hitler), Münih’te ilk çıkışını yaptı. Bu başarısız çıkışın ardından tutuklandı ve hapiste ‘’Kavgam’’ı yazdı.

1973- Şair Faruk Nafiz Çamlıbel, 75 yaşında öldü.

1979- Şair Nevzat Üstün, 55 yaşında öldü.

1982- Halkoyuna sunulan Anayasa’nın yüzde 91,3 oyla kabul edildiği açıklandı.

1992- Berlin’de 350 bin kişi, ırkçı şiddete karşı gösteri yaptı.

1996 - İçişleri bakanı Mehmet Ağar istifa etti. Ağar Susurluk kazası bağlantılı "çete" iddialarıyla suçlanmıştı. Yerine, Meral Akşener içişleri bakanı oldu.

1998- Sinema Sanatçısı Erol Taş öldü

2000 - Katılım Ortaklığı Belgesi açıklandı. Bu belge Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinde atması gereken adımları belirliyor.

2000 - ABD'de Demokrat aday Al Gore ve Cumhuriyetçi aday George W. Bush'un oyları başa baş çıktı. Oyların tekrar tekrar sayımı sonrası oğul Bush başkan oldu.

2009 - El Salvador'da sel 124 kişinin ölümüne yol açtı, 60 kişi kayboldu

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2018, 07:10