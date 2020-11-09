TARİHTE BUGÜN (9 Kasım): Mostar Köprüsü yıkıldı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Erzurum Halkı Rusları Perişan Etti (1877)

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında gerekli yardımı alamayan Gazi Ahmet Muhtar Paşa Erzurum’a kadar geri çekilmek zorunda kalmıştı.Ruslar Ermeni çetelerinin yardımı ile Aziziye tabyasına girmiş ve askerleri şehit etmişlerdi. Yaralı kurtulan bir asker sayesinde durumdan haberdar olan Erzurum halkı kadını erkeği yaşlısı genci eline ne geçirdiyse 9 Kasım 1877’de Ruslara saldırdı. Ruslar halkın bu ölümü hiçe sayan saldırısı karşısında topla tüfekle karşı koyamadılar ve epeyce kayıp vererek kaçmaktan başka çare bulamadılar. Ruslara saldıranlar arasında kardeşi kollarında şehit olan ve eşi savaşta bulunan genç bir kadın elinde satırı ile‘’Nene Hatun’’da vardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Çanakkale Boğazı İşgal Edildi (1918)

Mondros Ateşkes Antlaşmasından antlaşma gereğince boğazları teslim alacak olan İngilizler önce arama tarama gemileri Çanakkale Boğazını taradılar. Bu taramanın arkasından 9 Kasım 1918’de İngilizler Seddülbahir ve Kumkale’ye çıkarak, Çanakkale Boğazının her iki yanını işgal ettiler. Silahla geçilemeyen Çanakkale Boğazı kalem ile geçilmişti.

Almanya’da Cumhuriyet İlan Edildi (1918)

Berlin’de 9 Kasım 1918 sabahı bir sosyalist ayaklanma çıktı. Aynı gün başbakan Max de Bade İmparator II.Wilhelm’in tahtan çekildiğini ilan ederek kendisi de görevini sosyalistlerden Ebert’e bıraktı. Aynı günün akşamı Almanya’da cumhuriyet ilan edildi.

Türk Kuvvetleri Musul’u Terk Etmeye Başladı (1918)

3 Kasım 1918’de Musul İngilizler tarafından işgal edilmişti. İngilizlerin isteği üzerine Ali İhsan Paşa (Sabis) herhangi bir direniş göstermeden 9 Kasım 1918’den itibaren Türk kuvvetlerini Musul’dan çekmeye başladı. Diyarbakır bölgesine çekilen ordu tamamen çekilişini 15 Kasım’da tamamladı.

Berlin Duvarı Yıkıldı (1989)

Doğu Alman Hükümeti 9 Kasım 1989’da aldığı bir kararla Berlin Duvarının kaldırıldığını ilan etti. Kararın açıklanmasının hemen arkasından her iki taraftan yüz binlerce insan duvarın yanında toplandı. Daha sonra hükümetin geçiş engellerini kaldırması ile her iki taraftan gelen insanlar duvarın üzerinde buluştular. Böylece batı dünyasında ‘’utanç duvarı’’ olarak adlandırılan Berlin duvarı tarih oldu.

Mostar Köprüsü Tahrip Edildi (1993)

Mostar Köprüsü balkanlarda Osmanlı sembollerinden birisidir. Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566’da Neredva nehri üzerine inşa edilmiştir. Bosna Savaşı sırasında önce Sırpların saldırısına uğrayan Mostar Köprüsü Hırvat milisler tarafından 9 Kasım 1993 günü ağır şekilde tahrip edildi. Kasım ayı sonunda köprü tamamen yıkıldı. Köprü daha sonra Türkiye tarafından yeniden inşa edildi.

Şemdinli Olayları (2005)

Hakkari ili Şemdinli ilçesinde eski PKK’lı Seferi Yılmaz’a ait Umut Kitabevi 9 Kasım 2005 günü bombalandı. Bombalama olayında bir kişi öldü. Halk bombayı atan kişinin içerisinde olduğu iddia edilen otomobildeki kişilere saldırmıştı. Bu kişiler polis tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığına dair iddialar üzerine Şemdinli’de olaylar çıkmış ve polis noktası ateşe verilmiştir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1444- Varna Savaşı kazanıldı.

1877- Erzurum'a dayanan düşmana karşı, Topdağı Savaşı kazanılarak, tabyalara Türk bayrağı çekildi.

1918- Almanya’da cumhuriyet ilan edildi.

1935- Japon birlikleri Çin’de Şanghay’ı işgal etti.

1936- Montreux Boğazlar Sözleşmesi resmen yürürlüğe girdi.

1938- Almanya'da Yahudi karşıtları, şiddet eylemleri başlattı. Bu olaylar tarihe Kristal Gece (Crystal Hight/Krystallnacht) olarak geçti.

1938- Atatürk’ün son günü... Yayınlanan resmi tebliğlerde Atatürk’ün genel durumunun vahamete doğru gittiği açıklandı.

1970- Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle öldü.

1982- Kenan Evren, 101 pare top atışıyla cumhurbaşkanı ilan edildi.

1985- Karpov'u yenen Kasparov, Dünya Satranç Şampiyonluğunu kazandı.

1989- Turgut Özal yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başladı.

1989- Berlin Duvarı yıkıldı.

1990- Yazar Kerim Korcan, 72 yaşında öldü.

1991- Türkiye, Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke oldu.

1994 - Urfa Tüneli'ne törenle su verildi. Tünel, Fırat'ın suyunu Harran'a kavuşturacak.

2011- Van, merkez üssü Edremit olan 5,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldı. 39 kişinin hayatını kaybettiği depremde Bayram Oteli'nin enkazı altında kalan DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir de hayatını kaybetti. Bayram Otel'in enkazından Japon yardım ekibinden Miyuki Konnai sağ kurtulurken, ağır yaralı çıkarılan Atsushi Miyazaki hastanede yaşamını yitirdi.

2011- İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, Şubat'ta erken seçime gidileceğini, kendisinin aday olmayacağını açıkladı. İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano, başbakanlık için geçen Mario Monti'yi ömür boyu senatör olarak atadı ve yolunu açtı.

2012 - ABD Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) Direktörü David Petraeus, görevinden istifa etti. Evlilik dışı ilişkide bulunduğunu kabul eden Petraeus, Başkan Obama'ya gönderdiği dilekçesinde istifasının kabulünü istedi.

2013- Gırtlak kanseriyle mücadele eden usta gazeteci Savaş Ay, 59 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2013- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) tarafından hakkındaki Yüksek Disiplin Kurulu kararı kaldırılan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e parti kimlik kartını verdi.

2013- Danıştay 8'inci Dairesi, avukatların baro levhasına kayıt için "başı açık" fotoğraf vereceklerine ilişkin Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin yürütmesini durdurdu.

2015- Anadolu Ajansının Makedonca ve Arnavutça yayın merkezi, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te törenle açıldı. Haberlerini 9 dilde dünya kamuoyuna ulaştıran Anadolu Ajansının yayın dillerine Makedonca da eklendi.

2016- "Kozmik oda"da arama yaptıran ve meslekten ihraç edilen eski savcı Mustafa Bilgili, Ankara'nın Cebeci semtinde sahte kimlikle yakalandı.

2017- Türk basketbolunun duayen isimlerinden, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörü Mehmet Baturalp, tedavi gördüğü hastanede, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 07:55