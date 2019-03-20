Tarihte bugün: Büyük devletler Girit'e el koydu

GÜNÜN OLAYI

Büyük Devletler Girit’e El koydular (1897)

Osmanlı Devleti Girit’te çıkan olaylara engellemeler nedeniyle müdahale edemiyordu. Yunanistan Girit’te askeri birlik göndererek adaya el koyduğu nu açıkladı. Osmanlı Devleti olayı protesto etti. Durumun ciddiyetini anlayan Avrupalı devletler Yunanistan’dan Girit’i boşaltmasını istediler. Arkasından da Girit’i kuşatarak 21 Mart 1897’de adada özerk yönetim ilan ettiler. Ertesi gün adaya çıkartma yaparak Girit’i işgal ettiler.Böylece Girit’te yeni bir statü oluşturularak Yunan istekleri bir süreliğine ertelenmiş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı Devleti Doğuda En Geniş Sınırlara Ulaştı (1590)

Osmanlılar ile İran arasında devam eden 12 yıllık savaş nihayet Safevi devletinin barış istemesi ile sona erdi. İki devlet arasında 21 Mart 1590’da İstanbul Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile İran Safevi Devleti Osmanlı Devletinin aldığı yerlerin Osmanlı toprağı olduğunu kabul etmişti. Osmanlı Devleti sınırları doğuda Hazar Denizine kadar ulaşmıştı. Şüphesiz bu başarı büyük oranda Özdemiroğlu Osman Paşa’nın esriydi.

General Papulas Takviye Kuvvet İstedi (1921)

Yunan Kuvvetleri komutanı General Papulas Türklere karşı başlatacağı ileri harekat için Yunanistan’dan 21 Mart 1921 tarihinde acele takviye kuvvet istedi. Bu takviye kuvvetlerin bir kısmı ancak Yunan ordusu yenilip geri çekilmeye başladığında gelebilmişti.

Üç Milletvekilinin Dokunulmazlığı Kaldırıldı (1921)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yeşilordu ve çalışmaları hakkında yaptığı gizli oturumda 21 Mart 1921 tarihinde üç milletvekilinin dokunulmazlıklarını kaldırma kararı aldı. Dokunulmazlıkları kaldırılan Tokat, Afyon ve Bursa milletvekilleri yargılanmak üzere İstiklal Mahkemelerine sevk edildi.

Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Öldü (1973)

Aşık Veysel Sivas’ın Şarkışla ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yedi yaşında geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle gözlerini kaybetti. Aşık Veysel aşık geleneğinin son büyük temsilcilerindendir. 21 Mart 1973 yılında vefat etti.

Mimar Vedat Dalokay Trafik Kazasında Vefat Etti (1991)

Ankara Belediye Başkanlığıda yapan Vedat Dalokay Kocatepe Camii, Pakistan’da Kral Faysal Camii ve Başbakanlık kompleksi gibi meşhur eserleri ile tanınıyordu. Tanınmış Türk mimar Vedat Dalokay 21 Mart 1991’de Kırıkkale yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Türk Dünyası Televizyonu TRT Avaz Yayın Hayatına Başladı (2009)

Nevruz Bayramının kutlandığı 21 Mart 2009 akşamı Türk dünyasına hitap etmek üzere kurulan TRT Avaz televizyonu yayın hayatına başladı. Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar'da Türk dillerini konuşan insanlara yöneliktir.

1792 Fransa Milli Meclisi, giyotinle idamı onayladı.

1815 Napolyon, Elbe adasından kaçışının ardından, 140.000 kişilik düzenli ordu ve 200.000 kişilik gönüllü ile Paris'e girdi.

1852 ABD'de Harriet Beecher Stowe'un ünlü kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi ilk kez yayımlandı.

1899 ABD'de elektrikli sandalyede ilk kez bir kadın idam edildi.

1916 Albert Einstein görecelik kuramını yayınladı.

1922 ABD'nin ilk uçak gemisi USS Langley hizmete girdi.

1928 Türk Kadını Dershanesi açıldı. Dershanede yabancı dil, Türkçe ve müzik dersleri ile konferanslar verildi.

1942 Alman SS birlikleri, batı Ukrayna'nın Rohatin kentinde 600'ü çocuk 3.000 Yahudiyi bir gün içinde öldürdüler.

1956 Tunus, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı. Tunus'un ilk Devlet Başkanı Habib Burgiba oldu.

1971 Gazeteci ve yazar Falih Rıfkı Atay, öldü.

1977 Diyarbakır adlı yolcu uçağı, İsmail Açan ve Hanefi Güzel adlı 17 yaşındaki iki öğrenci tarafından Beyrut’a kaçırıldı.

1984 Romancı Kerime Nadir, öldü.

1986 Jacques Chirac Fransa başbakanı oldu.

1987 ABD'de Retrovir adlı ilaç, onaylanmış ilk AIDS ilacı oldu.

1996 İngiltere'de hükümet, deli dana (Mad Cow Disease - MCD) hastalığının insanlara da bulaştığını açıkladı.

2003 ABD Irak'ı istila etmeye başladı.

2005 Mersin'deki Nevruz kutlamalarının ardından Türk bayrağını yere atıp yakma girişiminde bulunuldu.

2005 Japonya'da 6,6 şiddetindeki depremde 1 kişi öldü,

2007 Iraklı siyasetçi Taha Yasin Ramazan, idam edildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2019, 07:28