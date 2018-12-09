Tarihte bugün: Kudüs düştü

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Kudüs düştü: Kudüs’e Giren General Allenby Haçlı Seferleri Bitti Dedi (1917)

İsyancı Araplardan ve Yahudi rehberlerin yardımı ile İngiliz ordusu 9 Aralık 1917’de Kudüs’ü Osmanlı Ordusunun elinden aldı. İngiliz ordusu komutanı General Allenby ‘’Haçlı Seferleri bitti’’dedi. Asıl ilginç olan Kudüs’ün İngilizler tarafından alınışı Osmanlı Devletinin müttefiki olan Almanya ve Avusturya halkları üzerinde de sevinç oluşturmasıdır. Selahattin Eyyubi tarafından Haçlıların elinden alınan Kudüs 730 yıl sonra tekrar Hıristiyanların eline geçti. http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=138664&q=Kud%C3%BCs%E2%80%99%C3%BCn+son+mutasarr%C4%B1f%C4%B1

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Haliç Dondu (1893)

İstanbul’da çok şiddetli bir kış dönemi yaşanmaya başlandı. Öyle ki günlerce süren soğuklar sırasında 9 Aralık 1893 günü Haliç dondu.

Sakallı Nurettin Paşa Merkez Ordusu Komutanlığına Getirildi (1920)

İç isyanların yoğunluk kazanması üzerine isyanlara doğrudan müdahale etmek için TBMM tarafından bir merkez ordusu oluşturulmuştu. İlk olarak Amasya’da Pontus çetelerine karşı kurulan bu ordunun komutanlığına 9 Aralık 1920’de Sakallı Nurettin Paşa getirilmiştir. Dersim Harekatının Komutanı ise Nurettin Paşa’nın oğlu Abdullah Alpdoğan Paşa olacaktır.

Çin Almanya, İtalya Ve Japonya’ya Savaş İlan Etti (1941)

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin Pearl Harbour baskınının ertesi günü Japonya’ya savaş ilan etmesinin hemen arkasından Çin’de 9 Aralık 1941 tarihinde Almanya, İtalya ve Japonya’ya Savaş İlan Etti. Böylece savaş oldukça geniş bir alana yayıldı.

Fenerbahçeliler Eva Peron’a Mevlüt Okuttu (1951)

Arjantin Devlet Başkanı Juan Peron’un Türklere ilgisi ile bilinen eşi Eva Peron’un gırtlak kanserine yakalanması üzerine Fenerbahçe Başkanının öncülüğü ile İstanbul Şişli Cami’inde 9 Aralık 1951 günü mevlüt okundu ve dualar edildi. Mevlüte birçok vatandaş ve Türkiye’de bulunan Arjantinliler katıldı. Konu din adamları arasında tartışmaya neden olmuştur.

Filistin’de İntifada’nın İlk eylemi gerçekleşti (1987)

Cebeliye kampına işçi taşıyan bir araca çarpan bir İsrail kamyonu altı Filistinlinin ölümüne yol açtı. Bu olayın kaza olmadığını düşünen Filistinli bir genç 9 Aralık 1987’de taş atarak intifada’nın ilk eylemini gerçekleştirdi. Bu ilk intifada 1993 yılına kadar devam etti.

Eski Hükümetin Bazı Üyeleri Hakkında Meclis Soruşturmaları Açıldı (2003)

Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları gerekçesiyle eski Başbakan Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Cumhur Ersümer hakkında meclis soruşturması açıldı. Ayrıca aynı gün eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ve eski Devlet Bakanı Recep Önal ile eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan haklarında da haklarındaki çeşitli iddiaların araştırılması amacıyla meclis soruşturmaları açıldı. Soruşturma sonrasında bazı üyeler yüce divana sevk edilmişlerdir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1893- İstanbul’da günlerdir süren soğuk hava yüzünden Haliç dondu.

1923- İstanbul’da, Ağa Han’ın Başbakan İsmet Paşa’ya gönderdiği mektubu yayımlayan gazeteciler tutuklandı.

1925- Yerli kumaştan elbise giyilmesi kanunu çıktı.

1926- Darülelhan’da (konservatuar) Türk müziği öğretimine son verildi.

1928- Latin harfleriyle ilk mezar taşı dikildi. Avukat Ali Kemal Bey annesi Aliye Hanım’ın mezar taşını Latin harfleriyle yazdırdı.

1938- Başkent Ankara’nın yeni tren garı hizmete açıldı.

1945- Fenerbahçe, Yunanistan’ın Enosis takımını 5-1 yendi.

1949- Birleşmiş Milletler Kudüs’te yönetimi aldı.

1950- Harry Gold, II. Dünya Savaşı sırasında atom bombasının sırlarını Sovyetler Birliği’ne verdiği için 30 yıl hapisle cezalandırıldı.

1952- Tiyatro sanatçıları Ruhi Su, Ulvi Uraz, Aclan Sayılgan, Kemal Bekir Özmanav, Süheyl Terek tutuklandı. Sanatçıların Paris’te faaliyet gösteren ‘’İleri Jön Türkler’’ örgütüyle ilişkileri olduğu iddia edildi.

1957- Kurtuluş Savaşı komutanlarından emekli Tümgeneral Ali İhsan Sabis öldü.

1967- Ankara’da üniversite öğrencileri ‘’NATO’ya karşı direniş’’ mitingi düzenledi.

1999- Düzce’nin il, Kaynaşlı ve Derince’nin ilçe yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’de yayımlandı

2002 - Endonezya hükümetiyle Aceh'teki ayrılıkçılar arasında 26 yıllık savaşı sona erdiren antlaşma imzalandı.

2002 - ABD'nin ve dünyanın ikinci büyük havacılık şirketi United Airlines konkordato başvurusunda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2018, 10:11