TARİHTE BUGÜN: Meksika'lı devrimci lider Zapata öldürüldü

1845 Türk Polis Teşkilatı kuruldu.

1919 Meksika'lı devrimci lider Zapata, hükümet tarafından katledildi.

1926 Türk uyruğunda bulunan her türlü kuruluşta, kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna ilişkin yasa benimsendi.

1927 Binaların numaralandırılmasına ve sokakların adlandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.

1928 Milletvekilleri ve cumhurbaşkanının, "Vallahi" yerine, "namusum üzerine söz veririm" şeklinde yemin etmeleri yasalaştı.

1931 Türk Ocakları Olağanüstü Kurultayı, Türk Ocakları'nın feshine ve mallarının CHP'ye devredilmesine karar verdi.

1931 Lübnan asıllı ressam, şair ve filozof Halil Cibran, öldü.

1950 Bursa Cezaevi’nde açlık grevine başlayan Nazım Hikmet, sağlık durumu bozulunca gizlice İstanbul’a getirildi.

1950 Kurtuluş Savaşı komutanlarından Fevzi Çakmak, öldü.

1958 İstanbul Belediyesi, kadınların uzun süren hamam sefalarının su israfına neden olduğu gerekçesiyle, yıkanma süresini 1 saatle sınırlandırdı. Hamamcılar kararı sevinçle karşıladı.

1961 Hamallar Cemiyeti, İstanbul Belediyesi'nin emekli subayları hamal kahyası yapmasını protesto etti.

1969 Milliyetçi Parti Lideri Osman Bölükbaşı, "Türkiye'de komünizm Süleyman Demirel sayesinde gelişti" dedi.

1977 CHP lideri Bülent Ecevit "Allahın izniyle iktidara geleceğiz. Komünizm bizimle değil, Demirel ile gelir" dedi.

1979 Yılmaz Güney’in Ağıt filmi TRT Genel Müdürü Cengiz Taşer’in emriyle yayından kaldırıldı.

1982 Kapatılan CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Norveç'te verdiği demeç gerekçesiyle gözaltına alındı.

1992 Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a hakaretten 10 milyon lira tazminat ödemeye mahkum oldu.

1997 Emniyet Genel Müdürlüğü telefonların dinlendiğini doğruladı ve "Bu sayede 5.440 olayı aydınlattık" dedi.

2004 İşadamı Sakıp Sabancı öldü.

2007 İçinde 178 yolcusu bulunan ve Diyarbakır-İstanbul seferi yapan uçak, hava korsanı tarafından kaçırıldı.

2010 Polonya’dan Rusya’ya giden uçak düştü ve kurtulan olmadı. Polonya Devlet Başkanı, eşi ve bir çok yönetici de uçaktaydı.