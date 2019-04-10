TARİHTE BUGÜN: Meksika'lı devrimci lider Zapata öldürüldü

Lübnan asıllı ressam, şair ve filozof Halil Cibran, öldü, İşadamı Sakıp Sabancı öldü, Polonya’dan Rusya’ya giden uçak düştü ve kurtulan olmadı. Polonya Devlet Başkanı, eşi ve bir çok yönetici de uçaktaydı, Meksika'lı devrimci lider Zapata, hükümet tarafından katledildi.

TARİHTE BUGÜN: Meksika'lı devrimci lider Zapata öldürüldü

1845    Türk Polis Teşkilatı kuruldu.
1919    Meksika'lı devrimci lider Zapata, hükümet tarafından katledildi.
1926    Türk uyruğunda bulunan her türlü kuruluşta, kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğuna ilişkin yasa benimsendi.
1927    Binaların numaralandırılmasına ve sokakların adlandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.
1928    Milletvekilleri ve cumhurbaşkanının, "Vallahi" yerine, "namusum üzerine söz veririm" şeklinde yemin etmeleri yasalaştı.
1931    Türk Ocakları Olağanüstü Kurultayı, Türk Ocakları'nın feshine ve mallarının CHP'ye devredilmesine karar verdi.
1931    Lübnan asıllı ressam, şair ve filozof Halil Cibran, öldü.
1950    Bursa Cezaevi’nde açlık grevine başlayan Nazım Hikmet, sağlık durumu bozulunca gizlice İstanbul’a getirildi.
1950    Kurtuluş Savaşı komutanlarından Fevzi Çakmak, öldü.
1958    İstanbul Belediyesi, kadınların uzun süren hamam sefalarının su israfına neden olduğu gerekçesiyle, yıkanma süresini 1 saatle sınırlandırdı. Hamamcılar kararı sevinçle karşıladı.
1961    Hamallar Cemiyeti, İstanbul Belediyesi'nin emekli subayları hamal kahyası yapmasını protesto etti.
1969    Milliyetçi Parti Lideri Osman Bölükbaşı, "Türkiye'de komünizm Süleyman Demirel sayesinde gelişti" dedi.
1977    CHP lideri Bülent Ecevit "Allahın izniyle iktidara geleceğiz. Komünizm bizimle değil, Demirel ile gelir" dedi.
1979    Yılmaz Güney’in Ağıt filmi TRT Genel Müdürü Cengiz Taşer’in emriyle yayından kaldırıldı.
1982    Kapatılan CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Norveç'te verdiği demeç gerekçesiyle gözaltına alındı.
1992    Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a hakaretten 10 milyon lira tazminat ödemeye mahkum oldu.
1997    Emniyet Genel Müdürlüğü telefonların dinlendiğini doğruladı ve "Bu sayede 5.440 olayı aydınlattık" dedi.
2004    İşadamı Sakıp Sabancı öldü.
2007    İçinde 178 yolcusu bulunan ve Diyarbakır-İstanbul seferi yapan uçak, hava korsanı tarafından kaçırıldı.
2010    Polonya’dan Rusya’ya giden uçak düştü ve kurtulan olmadı. Polonya Devlet Başkanı, eşi ve bir çok yönetici de uçaktaydı.

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