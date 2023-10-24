Tarihte bugün ne oldu? Tarihte 24 Ekim günü meydana gelen önemli olaylar

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Birleşmiş Milletler Kuruldu (1945)

II. Dünya savaşının arkasından dünya barışını korumak için Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kuruldu. Başlangıçta elli bir üyesi bulunuyordu. Amacı uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel iş birliği sağlamaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı Ve İngiltere Mısır Konusunda Anlaştı (1885)

İngiltere Mısır’ın iç durumundan yararlanarak Mısır’a 1882 asker çıkardı ve yerleşti. Berlin antlaşmasının yaptırımları ile uğraşan Osmanlı Devleti doğrudan bir müdahale’de bulunamadı. Büyük Devletlerden yeterli yardım alamayacağını ve tek başına Mısır’ı geri alamayacağını düşünen Osmanlı Devleti , İngiltere ile anlaşma yolunu seçti. Sonuçta 24 Ekim 1885’te İstanbul Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre İngiltere’nin işgalinin geçici olduğu kabul ediliyordu.

Rusya Ve İtalya Ortak Çıkarlar Etrafında Yakınlaştılar (1909)

Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhakı hem İtalya’yı hem de Rusya’yı rahatsız etti. Bu durum üzerine Balkanlar konusunda emelleri olan bu iki devlet yakınlaştılar. Bu yakınlaşma sonunda İtalya kralı ile Rus çarı Torino yakınlarında buluşarak 24 Ekim 1909’da Racconigi Antlaşmasını imzaladılar. Bu iki devletin yakınlaşmaları başta Osmanlı Devleti olmak üzere bölge ülkelerini endişelendirmiştir

Kumanova Savaşını Kim kazandı (1912)

Balkan Savaşları esnasında Sırp veOsmanlı ordusu arasında 23 ve 24 Ekim 1912 tarihlerin de Kumanova Köyü civarında Pçinya Irmağı’na dökülen Kumanitsa Deresi’nin sağ ve sol tarafında Kumanova Muharebesi gerçekleşti. Ancak savaşı kimin kazandığı konusu ihtilaflıdır. Sırp tarafı savaşı kendilerinin kazandığını ve Osmanlı ordusunun ağır zayiat verdiğini söylese de son araştırmacılar tersini ifade etmektedirler. Daha sonra Osmanlı ordusunun geri çekilmesi ile Makedonya bölgesi Sırpların eline geçti.

SSCB Tankları Macaristan’da (1956)

Macaristan’da Macar Milli ayaklanmasının başlaması üzerine 24 Ekim 1956 sabahı Sovyet tankları başkent Budapeşte’nin önemli noktalarına yerleşti. SSCB'nin uyarılarına rağmen Macarlar kararlarından vazgeçmiyorlardı. İmre Nagy Macaristan'ın Varşova Paktından ayrıldığını ve tarafsız ülke olduğunu ilan etti. Ancak SSCB tarafından tutuklandı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Aynı gün yüzlerce SSCB tankı Macar Milli Ayaklanmasının sonunu getirecek olan kanlı müdahale için Macaristan’a girmeye başlamıştı. Yıllar sonra İmre Nagy’nin hapishanede idam edildiği açıklanacaktı.

ABD Donanması Küba Kıyılarını Abluka Altına Aldı (1962)

ABD ile Küba arasındaki füze krizinin başlamasıyla birlikte ABD II.Filosuna ait gemiler Küba’yı çember içine alarak ablukayı başlattılar. ABD, Küba’ya gidecek bütün gemileri kontrol edeceğini açıkladı. Bunun üzerine SSCB Atlantik’de ki savaş gemilerini Küba’ya doğru yönlendirdi.

Paris Büyükelçisine Suikast Düzenlendi (1975)

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ile makam şoförü Talip Yener büyükelçilik yakınlarında makam otosunda 24 Ekim 1975’te Ermeni teröristlerin saldırısına uğrayarak katledildiler.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1260 - Memlük Sultanı Seyfeddin Kutuz, siyasi rakibi Baybars tarafından öldürüldü.

1857- İlk futbol kulübü, İngiltere’de Cambridge Üniversitesinde kuruldu.

1904- New York metrosu açıldı.

1910- Açe'nin ulusal kahramanı Cut Nyak Metia Endonezya'nın Hollanda tarafından sömürge altına alınmasına karşı giriştiği mücadele sonrası tutuklanarak öldürüldü.

1929- New York Borsasında hisse senetleri düştü. Bu çöküş sürecini izleyen bunalım, dünya dış ticaretinde ciddi bir daralma yarattı. Kriz, Türkiye’yi de etkiledi.

1935- İtalya Etiyopya'yı işgal etti.

1935- I. Belediyeler Kongresi başladı.

1939- Naylon çoraplar, ilk kez Wilmington’da satışa sunuldu.

1964- Amerikalı sivil haklar savunucusu Martin Luther King’e, Nobel Barış Ödülü verildi.

1966- CHP’nin 18. Kurultayı, ‘’ortanın solu’’ görüşünü savunanların zaferiyle sonuçlandı. Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit Genel Sekreterliğe getirildi.

1992- Türkiye’nin ilk özel havaalanı olan ‘’Hezarfen’’, İstanbul Büyükçekmece’de hizmete girdi.

1996- Vehbi Koç’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan çalındı.

1996 - I. Avrasya İslam Şurası Türkiye’de toplandı.

2003 - Concorde'un son uçuşu New York ile Londra arasında yapıldı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net