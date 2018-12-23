TARİHTE BUGÜN: Osmanlı Devleti Meşrutiyet yönetimine geçti

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Osmanlı Devleti Meşruti Sisteme Geçti (1876)

Genç Osmanlılar denilen bir grup aydın ve devlet adamı (Mithat Paşa, Ziya Paşa, Namık Kemal gibi) Osmanlıcılık fikri ile yola çıkarak Osmanlı Devletinin meşruti sistemle kurtulacağını savunuyorlardı. Bu kişilerin girişimleri doğrultusunda Padişah II. Abdülhamit büyük devletlerin temsilcilerinin etnik sorunları görüşmek üzere toplandığı 23 Aralık 1876’da Meşrutiyeti ilan ettirdi. Aynı zamanda Kanun-i Esasi adlı ilk Türk Tarihinin ilk anayasası da yürürlüğe kondu. Kanuni Esasiye göre iki tane meclis kuruldu. Meclis-i Mebusan (Üyelerini halk seçecek), Meclis-i Ayan(Üyelerini Padişah seçecek).

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Sultan Berkyaruk Genç Yaşta Vefat Etti (1104)

Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Melikşah’ın ölümü ile devlet uzun süreli taht kavgalarına sahne olmuştu. Sonunda halife ve alimlerin araya girmesi ile 23 Aralık 1101’de antlaşma sağlanmış ve durum normale dönmüştü. Ancak dine ve ilme ilgisi ile tanınan Sultan Berkyaruk 25 yaşında yakalandığı verem hastalığı nedeniyle 23 Aralık 1104 tarihinde vefat etti.

Osmanlı Devleti İttifaklar Siyasetine Dahil Oldu (1798)

Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi üzerine ittifak arayışı içerisine giren Osmanlı Devleti 23 Aralık 1798’de Rusya ile bir savunma antlaşması imzaladı. Bu antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında karşılıklı yardımlaşmayı esas alan bir ittifak kurulmuştu. Osmanlı Devleti ilk defa yalnızlık politikasını terk etmiş ve ittifaklar sistemi içerisine dahil olmuştu. Başka bir ilk ise birbirini yok etmek için çalışan iki devletin ortak düşman karşısında yakınlaşması idi. Tabii ki bu durum iki devletin tarihi siyasetlerinden vazgeçtikleri manasına gelmiyordu.

Şerif Hüseyin’in Oğlu Faysal Irak Kralı Oldu (1921)

Suriye kralı olan Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal Suriye Fransız mandasına devredilince İngilizler tarafından 23 Aralık 1921’de Irak kralı ilan edildi. Böylece İngilizler I.Dünya Savaşı sırasında Şerif Hüseyin’e verdikleri sözün bir kısmını gerçekleştirmiş oldular.

Menemen Olayı Yaşandı (1930)

İzmir’in Menemen ilçesinde 23 Aralık 1930’da Derviş Mehmet öncülüğünde bir grup ayaklanma başlattılar. Ayaklanmaya müdahale eden Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay öldürüldü. Menemen olayının niteliği hala tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Bu olaydan sonra bir daha 1945 yılına kadar çok partili rejim denemesi yapılmamıştır.

Almanlar Kuzey Afrika’da Gerilemeye Başladı (1942)

Mareşal Rommel Mısır’ı ele geçirmek için yaptığı taarruzlarda İngilizlerin direnişini kıramadı. İngilizler General Montgomery komutasında karşı saldırıya geçtiler. İlerleyen İngiliz kuvvetleri 23 Aralık 1942’de Trablus şehrini ele geçirdiler. Bu olaydan sonra Libya’nın tamamına yakını müttefiklerin eline geçmiş bulunuyordu.

Türkiye Kıbrıs Olaylarının Durdurulmasını İstedi (1963)

Rumların 21 Aralıkta Türklere karşı başlattıkları olayların şiddetlenmesi üzerine Türkiye 23 Aralık 1963’de İngiltere ve Yunanistan Rumları durdurmalarını istedi. Ayrıca bu konuda yapılacak girişimin garanti antlaşmasının uygulanacağına dair bir başlangıç olacağını da ifade etti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1872- Vefa Lisesi’nde eğitime başlandı.

1888- Ağır depresyon geçiren ressam Vincent Van Gogh kulağını kesti.

1931- Romancı Mehmet Rauf 56 yaşında öldü.

1941- Japonya, Hong Kong’u işgal etti.

1979- Türk Hava Yolları’nın Trabzon adlı uçağı Samsun-Ankara seferini yaparken yoğun sis nedeniyle düştü; 39 kişi öldü.

1980- Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği’ni basan 4 Filistinli idama mahkum edildi.

1986- 6 yıldır süren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu davası sona erdi. DİSK kapatıldı. 1477 sanıktan 264’ü için 15 yıla kadar varan hapis cezaları verildi.

1996- Bergama halkı siyanürlü altın aranmasını protesto amacıyla çıplak yürüyüş yaptı.

2002 - İran`ın Ardestan kenti yakınında Trabzon aktarmalı Ukrayna uçağı düştü. Uçaktaki Ukraynalı ve Rus 46 bilim adamı öldü.

2004 - Güney okyanusundaki Macquarie adasında 8.1 büyüklüğünde deprem.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2018, 07:43