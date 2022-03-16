Tevhid-i Tedrisat Kanunu nedir?

Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tarihinde kabul edilmiştir. Bu kanun genel yapısı itibari ile eğitimde yapılan köklü değişiklikleri ele almaktadır.

Türkiye genelinde bulunan eğitim kurumlarının tamamı tevhidi tedrisat kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Ayrıca bu kanun kapsamında eğitim alanında da köklü değişiklikler yapılmıştır.

Tevhidi tedrisat kanunu eğitim alanında oluşturulan inkılapları içerir. Tevhidi tedrisat kanununun en önemli özelliği kanun kapsamında tekke ve zaviyelerin kapanması olmuştur. Tevhidi tedrisat kanununun ardından harf inkılabı ile Latin harfler okutulmaya başlanmıştır.

Bu kanun sonucunda tekke ve zaviyeler kapanmıştır. Ayrıca tevhidi tedrisat kanunu kabul edildikten sonra medreseler kapatılmıştır.