Timur acaba neye ağladı?

Yıldırım Bayezid’in 1403 yılındaki vefatını duyan Timur’un ağladığı bazı kaynaklarda kaydedilmişse de Timur’un niye ağladığı meçhuldür.

Timur, acaba Yıldırım Bayezid gibi bir kahramanın kaybına mı gözyaşı dökmüştür, yoksa İsmail Hami Danişmend’in dediği gibi Yıldırım’ı Semerkand’a götürüp teşhir edemediğine mi ağlamıştır?